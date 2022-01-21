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Leroy Merlin отказалась от развития сети для корпоративных клиентов «Максипро»

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Leroy Merlin сокращает сеть магазинов для корпоративных клиентов «Максипро». Ритейлер закрыл одну из двух точек в Московской области, теперь она будет работать только на обработку онлайн-заказов.

Leroy Merlin отказалась от развития сети для корпоративных клиентов «Максипро»

Под брендом «Максипро» закрылся магазин, расположенный недалеко от Зеленограда, сообщил «Коммерсантъ». Как пояснили в Leroy Merlin, этот шоурум с недавнего времени работает «исключительно в онлайн-формате». Он будет трансформироваться под новый формат, детали которого в компании пока не раскрыли. Второй магазин «Максипро» в Мытищах пока продолжает работу.

Предполагалось, что «Максипро» будет рассчитана на корпоративных клиентов. Внутри магазинов расположены переговорные и коворкинги. В них клиентам предоставляют инженерные услуги и услуги по аренде инструментов. Этот формат был запущен в 2019 году и стал экспериментальным для ритейлера.

B2B-формат требует точечной работы с клиентами и развития дополнительных услуг, чего не хватило Leroy Merlin, считают эксперты. Партнер Bain & Company Евгения Белащенко предполагает, что закрытый объект «Максипро» не смог достичь того потока посетителей, который позволяет выйти на окупаемость.

Он указал, что сотрудники для работы с B2B-клиентами есть в каждом магазине Leroy Merlin. Возможно, поэтому компания не видит больше смысла развивать отдельную сеть с прицелом только на бизнес, отметил эксперт.

В 2021 году стало известно, что Leroy Merlin решила отказаться от развития еще одного экспериментального формата небольших магазинов. 

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Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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