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«Лэтуаль» запустила собственную линейку духов с запахами России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Косметическая сеть «Лэтуаль» запустила собственную линейку ароматов Soul of Russia — в коллекции представлены ароматы Карелии, Москвы, Байкала, Алтая, Сибири и других мест России.

«Лэтуаль» запустила собственную линейку духов с запахами России

«Бренд Soul of Russia вдохновлен многогранностью и широтой нашей страны. Разнообразие ароматов отсылает к уголкам Родины, от Балтийского побережья Калининграда и до берегов Байкала, от северных ветров Санкт-Петербурга и до солнечного Сочи», — говорится в презентации «Лэтуаль», которая есть в распоряжении RB.RU.

Ароматы продаются во флаконах по 100 мл, их цена в магазинах сети не превышает 2 тыс. рублей. 

Всего в линейке представлено 10 ароматов:

  • Altai — аромат леса вкупе со специями и цитрусовыми. Содержит ноты грейпфрута, специй, ананаса, кедра, сандала.
  • Siberia — хвойный аромат леса, свежесть Байкала и пряность трав. Раскрывается сочетанием перца, имбиря и шафрана.
  • Kaliningrad — пряный, немного терпкий аромат. Сочетания специя и цветов, бальзамической лаванды и шалфея.
  • Baikal — акватические ноты, переплетаются со специями. Раскрывается вернем, кедром и пачули.
  • Moscow — легкий аромат, сочетание цитрусовых и цветов. Раскрывается ладанными нотами ириса и мускуса.
  • Saint-Petersburg — свежий, почти холодный аромат кислого лимона, бергамота и яблока.
  • Kazan — сливочно-пудровая ваниль и ветивер.
  • Rostov — бодрящий аромат киви, пряный перец и ревень. Уходит в акватические аккорды арбуза и цикломена.
  • Karelia — желтый мандарин, бергамот, черный перец.
  • Sochi — фруктово-цитрусовая композиция. Содержит бергамот, лимон, кипарис, черную смородину.

В феврале «Лэтуаль» изменила написание своего названия, обновила логотип и слоган, который теперь звучит как «Совершенно всё». Маркетинговая команда сети заложила в него идею о многообразии брендов и товаров. 

Фото на обложке: Unsplash

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