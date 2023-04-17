«Лэтуаль» запустила собственную линейку духов с запахами России

Косметическая сеть «Лэтуаль» запустила собственную линейку ароматов Soul of Russia — в коллекции представлены ароматы Карелии, Москвы, Байкала, Алтая, Сибири и других мест России.

«Бренд Soul of Russia вдохновлен многогранностью и широтой нашей страны. Разнообразие ароматов отсылает к уголкам Родины, от Балтийского побережья Калининграда и до берегов Байкала, от северных ветров Санкт-Петербурга и до солнечного Сочи», — говорится в презентации «Лэтуаль», которая есть в распоряжении RB.RU.

Ароматы продаются во флаконах по 100 мл, их цена в магазинах сети не превышает 2 тыс. рублей.

Всего в линейке представлено 10 ароматов:

Altai — аромат леса вкупе со специями и цитрусовыми. Содержит ноты грейпфрута, специй, ананаса, кедра, сандала.

Siberia — хвойный аромат леса, свежесть Байкала и пряность трав. Раскрывается сочетанием перца, имбиря и шафрана.

Kaliningrad — пряный, немного терпкий аромат. Сочетания специя и цветов, бальзамической лаванды и шалфея.

Baikal — акватические ноты, переплетаются со специями. Раскрывается вернем, кедром и пачули.

Moscow — легкий аромат, сочетание цитрусовых и цветов. Раскрывается ладанными нотами ириса и мускуса.

Saint-Petersburg — свежий, почти холодный аромат кислого лимона, бергамота и яблока.

Kazan — сливочно-пудровая ваниль и ветивер.

Rostov — бодрящий аромат киви, пряный перец и ревень. Уходит в акватические аккорды арбуза и цикломена.

Karelia — желтый мандарин, бергамот, черный перец.

Sochi — фруктово-цитрусовая композиция. Содержит бергамот, лимон, кипарис, черную смородину.

В феврале «Лэтуаль» изменила написание своего названия, обновила логотип и слоган, который теперь звучит как «Совершенно всё». Маркетинговая команда сети заложила в него идею о многообразии брендов и товаров.

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