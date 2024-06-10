«Лэтуаль» открыла первый магазин в Катаре за $1,5 млн

Российский парфюмерно-косметический ритейлер «Лэтуаль» открыл магазин в Катаре. В запуск компания инвестировала около $1,5 млн (133 млн рублей).
Первая точка открылась в июне. В ассортименте более 550 брендов. Средний чек в катарском магазине — более $80, или 7,1 тыс. рублей, сообщил «Ведомостям» представитель сети.
Эксперты называют эту страну привлекательным рынком «для косметических брендов со всего мира». Население страны отличает высокая платежеспособность, спрос на косметику, в том числе люксовую, большой.
В феврале 2023 года «Лэтуаль» изменила написание своего названия, обновила логотип и слоган, который теперь звучит как «Совершенно всё». Маркетинговая команда сети заложила в него идею о многообразии брендов и товаров.
Бьюти-сеть «Золотое яблоко» также вышла на рынок Катара. Еще прошлым летом компания подписала договор аренды магазина в катарской столице Дохе.
Фото на обложке: Naletova Elena /
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