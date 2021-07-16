Привлекший инвестиции Baring Vostok сервис Level.Travel досрочно вернул заем Moscow Seed Fund

TravelTech-платформа и сервис поиска и покупки туров онлайн Level.Travel вернул Moscow Seed Fund заем, полученный в 2020 году на поддержку развития технологической платформы. Об этом RB.ru рассказали в фонде.

Из материалов Moscow Seed Fund следует, что ООО «Левел Тревел» (юрлицо Level.Travel) получило в декабре 2019 года 10,5 млн рублей. Срок оказания поддержки — до 18 декабря 2023 года. В фонде RB уточнили, что компания сделала досрочный возврат средств.

Также 13 июля стало известно, что Level.Travel привлекла $6 млн от фонда Baring Vostok. Как сообщалось, компания планирует направить средства на собственную систему динамического пакетирования, которая сформирует пакетный тур из множества вариантов перелетов и отелей.

Level.Travel существует с 2011 года и специализируется на поиске и бронировании организованных туров. Ее основатели Дмитрий Малютин, Эллин Толстов, Павел Глушенков и Евгений Гинзбург.

Технологическую платформу Level.Travel использовали для запуска продаж туров «Яндекс», TripAdvisor, Kayak, «Евросеть», OneTwoTrip, «Связной», Мегафон и другие.

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Фото: Unsplash