Путин утвердил новый прожиточный минимум на 2023 год

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 год в размере 14 375 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом предлагается приостановка действующего документа «О прожиточном минимуме в РФ» для того, чтобы установить величину прожиточного минимума на 2023 — 2024 гг. исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей).
Прожиточный минимум в целом по России на душу населения устанавливается, с учетом высокой прогнозируемой инфляции, в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.
В настоящее время размер прожиточного минимума составляет 13 919 рублей.
В сентябре скорректировать прожиточный минимум, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предложил Минтруд. В ведомстве сообщали, что в 2023 году предполагается увеличить МРОТ до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей.
Ранее опрос показал, что чуть больше половины россиян — 56% — оценивают свой достаток как средний. Остальные респонденты разделились почти поровну: на тех, кто счел свое материальное положение «хорошим» (23%), и тех, кто считает его неудовлетворительным (19%).
Фото на обложке: Unsplash
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