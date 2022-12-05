Путин утвердил новый прожиточный минимум на 2023 год

Законом предлагается приостановка действующего документа «О прожиточном минимуме в РФ» для того, чтобы установить величину прожиточного минимума на 2023 — 2024 гг. исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей).

Прожиточный минимум в целом по России на душу населения устанавливается, с учетом высокой прогнозируемой инфляции, в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

В настоящее время размер прожиточного минимума составляет 13 919 рублей.