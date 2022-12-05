Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Путин утвердил новый прожиточный минимум на 2023 год

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 год в размере 14 375 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин утвердил новый прожиточный минимум на 2023 год

Законом предлагается приостановка действующего документа «О прожиточном минимуме в РФ» для того, чтобы установить величину прожиточного минимума на 2023 — 2024 гг. исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей).

Прожиточный минимум в целом по России на душу населения устанавливается, с учетом высокой прогнозируемой инфляции, в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

В настоящее время размер прожиточного минимума составляет 13 919 рублей.

В сентябре скорректировать прожиточный минимум, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предложил Минтруд. В ведомстве сообщали, что в 2023 году предполагается увеличить МРОТ до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей.

Ранее опрос показал, что чуть больше половины россиян — 56% — оценивают свой достаток как средний. Остальные респонденты разделились почти поровну: на тех, кто счел свое материальное положение «хорошим» (23%), и тех, кто считает его неудовлетворительным (19%).

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сенатор Андрей Клишас не исключил ограничений для уехавших в период мобилизации россиян
  2. 2 EdTech в Китае: туристам инвестиции не дадут
  3. 3 Налоги на малый бизнес в 2022 году
  4. 4 В чем может проявляться недобросовестная конкуренция и как с ней бороться
  5. 5 Защищенный выход на новые рынки: где экспортная компания может получить помощь от государства
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

05 декабря 2022

BI.ZONE Bug Bounty

06 декабря 2022

DevRel Hack

07 декабря 2022

Первый медицинский акселератор СамГМУ

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

В магазинах «Светофор» появилась «настоящая» Coca-Cola со свежей датой выпуска

Новости

Новый способ оплаты по картам «Мир», ограничения для уехавших россиян: главное 5 декабря

На старте бизнеса

Налоговый резидент: кто это такой и что это значит?

Новости

Сенатор Андрей Клишас не исключил ограничений для уехавших в период мобилизации россиян

Новости

Система оплаты по картам «Мир» с QR-кодом в смартфоне станет для банков обязательной