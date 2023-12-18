Правкомиссия одобрила ввод лимита в 100 тыс. рублей для переводов с помощью сервисов переводов без открытия банковского счета. Это снизит отток капитала из страны, полагают в Минфине.

Власти РФ утвердили лимит в 100 тыс. рублей на перевод без открытия счета