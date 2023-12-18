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Власти РФ утвердили лимит в 100 тыс. рублей на перевод без открытия счета

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Правкомиссия одобрила ввод лимита в 100 тыс. рублей для переводов с помощью сервисов переводов без открытия банковского счета. Это снизит отток капитала из страны, полагают в Минфине.

Власти РФ утвердили лимит в 100 тыс. рублей на перевод без открытия счета

Нововведение распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности. Законопроект согласован с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД, узнал РБК.

В июле 2023 года Росфинмониторинг, ЦБ и банки договорились ограничить порог перевода средств без открытия счета суммой в 100 тыс. рублей.  Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.

  • В мае Росфинмониторинг предложил проводить переводы денег с указанием данных об их получателе. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Согласно действующей редакции антиотмывочного закона, при денежном переводе необходимо представлять информацию только о плательщике, информация о получателе не требуется.

Фото на обложке: Hamara / Shutterstock

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