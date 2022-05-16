Центральный банк в пять раз повысил лимит денежных переводов за рубеж

Банк России смягчил одно из валютных ограничений. Теперь из России за рубеж можно переводить не $10 тысяч максимум, как было ранее, а в пять раз больше. Новые правила будут действовать до конца сентября.

Новый порог суммы переводов денег за границу обозначен в релизе, опубликованном на сайте Банка России.

С 16 мая лимит для физических лиц составляет $50 тысяч или эквивалент в другой валюте. Таким образом порог был повышен в пять раз – ранее он составлял $10 тысяч. Это валютное ограничение Центральный банк ввел после начала военной операции на Украине как одну из мер для стабилизации и поддержания курса российского рубля.

Обновленный лимит будет действовать до 30 сентября текущего года, говорится в сообщении регулятора.

«До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств», – отметили в ЦБ РФ.

10 марта Банк России ввел лимит на снятие наличных в валюте для бизнеса – $5 тысяч максимум и только для оплаты командировочных расходов. 25 марта регулятор ограничил движение средств в недружественные страны в ответ на заморозку своих активов за рубежом.

Фото на обложке: Korobcorp / Shutterstock