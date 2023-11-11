Бесплатный доступ к YouTube предложили отменить ради сохранения сетевого оборудования

Бесплатный доступ к YouTube предложили отменить. С инициативой к операторам связи выступили в Госдуме – там считают, что при снижении потребляемого трафика путем введения доступа к видеохостингу на «равных» можно уменьшить степень износа оборудования для передачи этого трафика.
Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин предложил операторам связи отменить бесплатный доступ к YouTube. Свою инициативу он объяснил возможностью снижения степени износа сетевого оборудования.
На данный момент многие операторы предлагают услугу безлимитного трафика на YouTube за фиксированную ежемесячную плату в 100-200 рублей.
«Не думаю, что ФАС будет против совместного решения участников рынка ликвидировать эту опцию и считать трафик с YouTube на равных условиях с российскими сервисами», – отметил депутат.
По сведениям Горелкина, доля трафика YouTube составляет 30-50%. Если отменить бесплатный доступ, то эту долю можно снизить, тем самым уменьшив нагрузку на сетевое оборудование.
Фото на обложке: Chubo - my masterpiece /
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