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Управляющим директором онлайн-школы LinguaLeo стала Дарья Коломоец

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Управляющим директором онлайн-школы LinguaLeo стала Дарья Коломоец. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU.

Управляющим директором онлайн-школы LinguaLeo стала Дарья Коломоец

Она сменила на посту Семёна Чебурашкина, который руководил компанией на протяжении последних двух лет. Изменения были зарегистрированы 1 апреля 2024 года.

Дополнительных деталей о Дарье Коломоец, кроме даты и места регистрации (Белгородская область, 1 апреля 2024 года), система «Контур.Фокус» не содержит. 

  • В 2023 году родственница Ивана Коломойца — Ирина Коломоец —  приобрела 75% в ООО «Лингуалео». Покупку при учете дисконта тогда оценивали в 10 млн рублей.
  • В марте 2024 года предпринимательница консолидировала 100% онлайн-школы LinguaLeo, выкупив оставшиеся 25% у виргинского офшора LinguaLeo Inc. Аналитики оценили российский бизнес компании в $0,8-$1 млн. 

Фото на обложке: niroworld / Shutterstock

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