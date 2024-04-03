Управляющим директором онлайн-школы LinguaLeo стала Дарья Коломоец. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU.

Она сменила на посту Семёна Чебурашкина, который руководил компанией на протяжении последних двух лет. Изменения были зарегистрированы 1 апреля 2024 года.

Дополнительных деталей о Дарье Коломоец, кроме даты и места регистрации (Белгородская область, 1 апреля 2024 года), система «Контур.Фокус» не содержит.

В 2023 году родственница Ивана Коломойца — Ирина Коломоец — приобрела 75% в ООО «Лингуалео». Покупку при учете дисконта тогда оценивали в 10 млн рублей.

В марте 2024 года предпринимательница консолидировала 100% онлайн-школы LinguaLeo, выкупив оставшиеся 25% у виргинского офшора LinguaLeo Inc. Аналитики оценили российский бизнес компании в $0,8-$1 млн.

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