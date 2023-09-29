Литва потребовала вывезти с территории ЕС все машины с российскими номерами

Литва предъявила очередное требование владельцам машин с российскими номерами. Таможенные органы страны призывают вывезти в течение полугода со своей территории и всего ЕС автомобили, которые заехали до введения запрета (11 сентября 2023 года).
Запрет, который просит ввести балтийская страна, затрагивает, в частности, кемперов и микроавтобусы, предназначенные для перевозки до десяти пассажиров.
Однако новое требование предполагает исключение: пропускать предлагается автомобилистов, которые едут через Литву в Калининградскую область. Но их транзит не должен превышать 24 часа. При этом управлять машиной должен ее владелец.
Ранее в сентябре после уточнения Евросоюзом ограничений, введенных в отношении россиян из-за военного конфликта на территории Украины, въезд машин с российскими номерами запретили Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия. В Литве заявили, что будут конфисковать машины россиян.
Сообщалось, что помимо автомобилей россияне не смогут провозить через границу даже личные вещи, например, ноутбуки и телефоны. Позднее финские пограничники уточнили, что одежду и используемые смартфоны с ноутбуками провозить можно.
Фото на обложке: Ireshetnikov54 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Развиваем стартап в Вильнюсе: преимущества, недостатки и новые возможности
- 2 3 причины переехать в Литву и 3 причины никогда этого не делать
- 3 Как санкции повлияют на российский рекламный бизнес: где искать пространство для новых возможностей
- 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 5 Поиск автомобиля по фото: как определить марку и модель машины онлайн
ВОЗМОЖНОСТИ
29 сентября 2023
29 сентября 2023
30 сентября 2023