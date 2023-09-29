Литва потребовала вывезти с территории ЕС все машины с российскими номерами

Литва предъявила очередное требование владельцам машин с российскими номерами. Таможенные органы страны призывают вывезти в течение полугода со своей территории и всего ЕС автомобили, которые заехали до введения запрета (11 сентября 2023 года).

Запрет, который просит ввести балтийская страна, затрагивает, в частности, кемперов и микроавтобусы, предназначенные для перевозки до десяти пассажиров.

Однако новое требование предполагает исключение: пропускать предлагается автомобилистов, которые едут через Литву в Калининградскую область. Но их транзит не должен превышать 24 часа. При этом управлять машиной должен ее владелец.

Ранее в сентябре после уточнения Евросоюзом ограничений, введенных в отношении россиян из-за военного конфликта на территории Украины, въезд машин с российскими номерами запретили Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия. В Литве заявили, что будут конфисковать машины россиян.

Сообщалось, что помимо автомобилей россияне не смогут провозить через границу даже личные вещи, например, ноутбуки и телефоны. Позднее финские пограничники уточнили, что одежду и используемые смартфоны с ноутбуками провозить можно.

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