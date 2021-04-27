RB и «Сколково AdVentureLand» проведут прямой эфир и питч-сессию c Fort Ross Ventures

В Технопарке «Сколково» 30 апреля состоится онлайн-эфир и очная питч-сессия стартапов с участием основателя и генерального партнера Fort Ross Ventures Виктора Орловского и Принципала Fort Ross Ventures Егора Абрамова. Ведущие эфира — главный редактор RB.ru Светлана Зыкова и консультант по коммуникациям Елена Шушунова. Новый гибридный формат станет продолжением серии встреч с инвесторами и предпринимателями, запущенной в марте в соцсети Clubhouse.

С представителями Fort Ross Ventures участники и гости обсудят актуальные тенденции в венчуре в пост-COVID экономике, вопросы развития стартапов с российскими корнями на рынке США, а также особенности фандрайзинга для стартапов ранних стадий и тренды рынка посевных инвестиций.

К участию в питч-сессии с Егором Абрамовым, формирующим воронку посевного фонда Fort Ross Seed Fund, приглашаются стартапы из широкого спектра индустрий на стадии Late seed и Round A с готовым продуктом, командой и устойчивой выручкой от 6 до 18 месяцев. У стартапа должны быть фаундеры, которые на 100% вовлечены в развитие компании и владеют не менее чем 50% компании.

По бизнес-модели предпочтительны B2C с большим рынком в России или B2B, который может быть масштабируем на внешние рынки. Fort Ross Seed Fund намерен поддержать до 100 стартапов с русскоговорящими основателями из России и других стран, которые хотят развивать свои стартапы на международной арене. Питч-сессию проведет бизнес-аналитик «Сколково AdVentureLand» Никита Перевезенцев.

Зарегистрироваться на мероприятие в формате онлайн или очного участия, а также подать заявку на питчи можно по этой ссылке.

Управляющая компания Fort Ross Ventures инвестирует в стартапы в США, Израиле и России с фокусом на технологические компании в таких областях, как финтек, искусственный интеллект и машинное обучение, облачные сервисы, кибербезопасность, маркетплейсы, образовательные сервисы, решения в области мобильности и автоматизации бизнеса. Под управлением Fort Ross Ventures находятся четыре фонда. Общий объем обязательств в первых двух фондах $345 млн, в 2020 году были запущены два новых фонда — Fort Ross Late Stage Fund, объем которого составит до $200 млн, и Fort Ross Seed Fund с объемом фонда до 8 млрд рублей.

Инвесторами в фонды под управлением Fort Ross Ventures являются как российские, так и зарубежные частные лица и корпорации. Fort Ross Ventures сотрудничает с крупными российскими корпорациями и помогает развивать внутренние инновации таким компаниям, как Сбер, «Ланит», МТС, «Мегафон», Х5 Retail Group, НЛМК.

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