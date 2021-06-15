Почти 97% предпринимателей получили списание по льготным кредитам под 2% — Минэкономразвития

Списание задолженности по программе льготных кредитов на зарплату сотрудникам получили 219,9 тысячи предпринимателей (или 96,8%) из 227,1 тысячи участвовавших в программе. Такие данные RB.ru привели в пресс-службе Минэкономразвития (по состоянию на 1 мая).

Остальные 3,2% компаний будут вынуждены гасить кредит по рыночной ставке.

Из почти 220 тысяч предпринимателей полное списание задолженности получили 216,6 тысячи заемщиков на общую сумму 427,6 млрд рублей; 50% задолженности списали для 3,3 тысячи заемщиков (общая сумма задолженности — 5,1 млрд рублей, из них около 2,6 млрд рублей списано за счет федерального бюджета).

Таким образом, почти 220 тысячам российских компаний было списано порядка 430,2 млрд рублей.

«Изначально под защитой "ФОТ 2.0" находилось 5,3 млн человек — работников компаний малого и среднего бизнеса. Программа не только сохранила действующие рабочие места, но и помогла создать новые. На выходе из программы создано свыше 400 тысяч новых рабочих мест. Программа сохранила 5,74 млн сотрудников по всей стране», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

По данным ведомства, льготные кредиты на зарплаты получили предприниматели из всех регионов РФ. При этом самая большая доля по количеству списанных кредитов и по объемам списания задолженности приходится на компании из Центрального федерального округа.

О программе

Программа льготных кредитов на зарплату сотрудникам работала с 1 июня по 1 ноября 2020 года. «ФОТ 2.0» была разработана в качестве второго этапа финансовой поддержки предпринимателей из пострадавших отраслей и продолжала программу «ФОТ 0».

Кредит предоставлялся на цели возобновления деятельности, в том числе на выплату заработной платы, по ставке 2% для заемщика с возможностью частичного или полного списания.

Предприятия, сохранившие до 1 апреля 2021 года более 90% рабочих мест, могут претендовать на полное списание задолженности. Тем, кто сохранил 80% рабочих мест, списывают половину займа. Если сохранить штат не получится, деньги придется отдавать, а проценты начислят не по льготной ставке, а по обычной.

На смену программе «ФОТ 2.0» в марте этого года пришла новая программа льготного кредитования МСП для выплаты зарплат сотрудникам — «ФОТ 3.0» (со ставкой 3%). Бизнес может оформить кредиты с 9 марта по 1 июля 2021 года на 12 месяцев, при этом заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест.

Ранее опрос IFORS Research показал, что каждая четвертая российская компания из тех, кто брал льготный кредит под 2% на сохранение занятости, получила требование от банка вернуть полную сумму кредита.

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