Каждая четвертая компания получила требование банка вернуть всю сумму льготного кредита под 2%

Каждая четвертая российская компания (26%) из тех, кто брал льготный кредит под 2% на сохранение занятости, получила требование от банка вернуть полную сумму кредита. Об этом сообщается в исследовании IFORS Research, подготовленном по просьбе RB.ru.

У половины предпринимателей (51%) банк требует возврата части суммы. При этом 60% банков не указывают причину возврата кредитных средств.

20% требуют погасить задолженность в связи с тем, что компания сохранила менее 80% штата, еще 20% — в связи с сохранением не менее 80% штата (одно из условий льготного кредитования предусматривало, что если численность работников не будет опускаться ниже 80%, то кредит спишут наполовину).

У 50% предприятий банк требует возврата на условиях льготного кредитования (ставка 2%), у оставшейся половины — на обычных условиях (ставка выше, чем 2%).

При этом среди тех, у кого банк требует вернуть всю сумму, оспаривать решение в суде готовы только 24% опрошенных. В IFORS Research полагают, что у предпринимателей есть страх обращения в суд по данному вопросу (все 24% отметили вариант «скорее да», полностью утвердительно на вопрос об обращении в суд не ответил никто).

Опрос IFORS Research проведен в мае 2021 года. В исследовании приняли участие 1000 предпринимателей крупных, средних и малых коммерческий компаний и социально ориентированные НКО различных отраслей, ведущих свою деятельность в России и имеющих право на получение льготных кредитов на возобновление деятельности под 2%.

История вопроса

В начале мая зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Айрат Фаррахов сообщил, что некоторые компании лишены возможности списать кредиты, которые им предоставило государство в период пандемии за сохранение численности персонала.

По условиям программы, компаниям выдавался кредит под 2% на выплату зарплаты сотрудникам предприятий. Кредит и проценты могли быть списаны за счет государства при условии, что компания сохранит не менее 90% штата с момента получения кредита до 1 марта 2021 года.

Если численность работников по итогам каждого месяца за период наблюдения не будет опускаться ниже 80%, кредит спишут наполовину. Если сохранить штат не получится, деньги придется отдавать, а проценты начислят не по льготной ставке, а по обычной.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash