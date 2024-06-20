«Кухня на районе» за две недели до вспышки ботулизма получила декларацию соответствия ЕАЭС

ООО «Локалкитчен» (российское юрлицо «Кухни на районе») за две недели до массовой вспышки ботулизма получило декларацию на соответствие требованиям ЕАЭС на вторые блюда, выпускаемые на том же предприятии, что и инфицированные салаты. По данным Роспотребнадзора, площадка на Иловайской, 20 располагается рядом со свалкой, там царила антисанитария, но это не помешало оформлению документов.

оспотребнадзор прекратил действие декларации «Локалкитчен» на соответствие требованиям ЕАЭС для блюд из мяса птицы после массовых отравлений в Москве салатом с фасолью.



Декларация была выдана 30 мая 2024 года сертифицированным испытательным центром ООО «Серконс ЭКО». Согласно документу, с которым ознакомился RB.RU, пенне с курицей и грибами, с копченной курицей и грибами, курица по-французски с пенне и курица в грибном соусе с гречкой выпускались на Иловайской, 20 в Москве, там же, где и салаты с ботулизмом. Декларация о соответствии ЕАЭС действовала до 29 мая 2027 года.

Фото в тексте: Предписание Роспотребнадзора

По данным Роспотребнадзора, в Москве было зафиксировано 113 случае заболевания граждан ботулизмом, связанных с употреблением салата с фасолью «Лобио», который произвели на Иловайской, 20. Предприятие расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях, говорилось в сообщении ведомства.

В рамках проводимого Роспотребнадзором расследования компании было направлено предписание о проведении дополнительных мероприятий. Сотрудники Роспотребнадзора потребовали от «Локалкитчен» декларации о соответствии на вырабатываемую продукцию с приложением протоколов лабораторных исследований, программу производственного контроля и документы, обеспечивающие ее выполнение. Речь шла о площадке на Иловайской, 20, к. 2 в Москве. Запрашиваемые документы не были предоставлены.

В Роспотребнадзоре пришли к выводу, что нахождение в обороте продукции «Локалкитчен» может быть небезопасно и привести к острым инфекционным заболеваниям в связи с продолжающимися случаями ботулизма.

Как пояснила RB.RU член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова, декларация соответствия – это документ, подтверждающий, что продукция импортера или изготовителя соответствует установленным нормам качества и безопасности на государственном уровне (п. 3 ст. 20, ст. 23 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 23 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»).



Чтобы получить такой документ, продукция должна пройти проверку. Виды товаров, которые должны пройти проверку, перечислены в «Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», уточнила юрист.



«Декларация соответствия нужна для реализации продукции, она дает право производителю легально распространять товар в пределах России и стран Таможенного союза, в том числе продавать товар на маркетплейсах», — сказала юрист.

Замоскворецкий суд Москвы отправил до 15 августа 2024 года под домашний арест троих фигурантов дела о массовом отравлении: гендиректора ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») Антона Лозина, руководителя отдела качества этой компании Елену Машкову, а также коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина. Повару «Савон-К» Кариму Норматову суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Лозин, Машкова и Норматов обвиняются по п.«а» ч.2 ст.238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Шин — по этой же статье и по п.«б» ч.2 ст.322.1 УК (организация незаконной миграции).

По версии следствия, фигуранты «по предварительному сговору, нарушая требования безопасности», изготовили не менее 2,3 тыс. порций «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли через сервис «Самокат» «неограниченному кругу лиц». О первых заболевших стало известно 15 июня.

Консультант и собственник предприятия «Мегасет74» Евгений Кондаков сообщал RB.RU, что повысившаяся экономическая нагрузка на предприятия общепита и рост цен на услуги курьеров сказываются на качестве готовой еды в доставке.

Фото на обложке: Telegram-канал "Кухня на районе"