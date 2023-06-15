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CEO Logitech Брэкен Даррелл покинул компанию после 10 лет работы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Генеральный директор Logitech Брэкен Даррелл покинул компанию после 10 лет работы. В течение месяца он передаст дела исполняющему обязанности CEO Гаю Гехту. На фоне новости акции Logitech на бирже Nasdaq рухнули на 11%.

CEO Logitech Брэкен Даррелл покинул компанию после 10 лет работы

Производитель компьютерных аксессуаров Logitech объявил об уходе генерального директора. Брэкен Даррелл покидает компанию после 10 лет работы, говорится в пресс-релизе Logitech. Брэкен Даррелл возглавлял Logitech с 1 января 2013 года.

Logitech уже начала поиск кандидатов на должность CEO. Исполняющим обязанности назначили члена совета директоров Logitech Гая Гехта. Он должен будет принять дела от Даррелла в течение месяца.

На фоне новости акции Logitech на бирже Nasdaq подешевели на 11%.

Фото на обложке: cnbcfm

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