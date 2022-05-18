Инвесторы потеряли миллиарды рублей от купленных через «Сбер» сложных финпродуктов

Группа частных инвесторов пожаловалась в Банк России на недостаточное информирование о рисках со стороны Сбербанка. Они покупали структурные ноты Goldman Sachs.

Клиенты потеряли более 90% своих средств из-за попадания российского банка под санкции и срочного погашения бумаг эмитентом. Инвесторы оценили сумму проданных «Сбером» сложных финпродуктов в почти 100 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Заявители подчеркивают, что при продаже банк не ознакомил их со всеми условиями. В обращении также говорится, что «части инвесторов не были выданы на подписание даже финальные условия приобретаемых продуктов, а выдавались лишь промежуточные индикативные условия, не содержащие ни конечных цен, ни конечных цифр». При этом структурные ноты Goldman Sachs рекламировались как «исключительно доходные» продукты, «имеющие средний риск».

Младший партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис считает, что у инвесторов есть шанс выиграть судебное разбирательство, если они смогут доказать, что ноты проданы в нарушение закона «О рынке ценных бумаг», а при их продаже не учитывалось отношение клиента к рискованным инвестициям, банк допустил злоупотребление правом.

Если получится доказать мисселинг, то банк могут обязать выкупить у инвесторов ценные бумаги, отметил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. По его словам, ЦБ в 2021 году стал жестко регулировать структурные продукты, он может выступить на стороне инвесторов в суде.

В Сбербанке отказались от комментариев, а в ЦБ не ответили на запрос издания.

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