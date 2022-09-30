Владелец бизнеса в РФ ушедшей Lush Дмитрий Азаров запустит новый бренд косметики Relish

На фоне ухода из России британской сети Lush совладелец ее российского подразделения Дмитрий Азаров решил запустить собственный бренд косметики Relish. Производить продукцию будут в Подмосковье.

В конце лета предприниматель учредил в Москве ООО «Лист», в начале осени компани подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Relish, сообщил «Коммерсантъ».

В списке товаров — мыла, кремы, шампуни, гели для душа, лосьоны и другое. На HeadHunter в профиле российского подразделения Lush появились вакансии варщиков косметического производства в Домодедово Московской области.

Эксперты считают логичным выпуск простых товаров бытовой химии и гигиены, но запуск собственного производства потребует серьезных инвестиций в разработку продуктов, когда рынок косметики остается очень конкурентным.

Британская сеть косметики Lush 10 марта объявила о приостановке поставок продукции в Россию из-за военной операции на Украине. Азаров отметил, что это станет «концом» бизнеса, если поставки не возобновятся. По словам предпринимателя, у Lush в России осталось товара максимум на три месяца.

В начале апреля Lush располагала 48 магазинами в России, 17 из которых планировала закрыть и уволить 40% сотрудников. По данным из ЕГРЮЛ, 65% доля в ООО «Лаш Раша» принадлежит Дмитрию Азарову. По итогам 2021 года компания получила выручку в размере 1,6 млрд рублей при чистой прибыли в 95,% млн рублей.

4 апреля стало известно, что Lush спишет долю в российском бизнесе. Однако Азаров рассказал, что долю им не передают, и он не владеет информацией о ее списании.

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