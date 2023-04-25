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LVMH стала первой в Европе компанией с капитализацией свыше $500 млрд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Louis Vuitton Moet Hennessy стала первой в Европе компанией, рыночная капитализация которой превысила $500 млрд. Последний скачок роста стоимости акций LVMH произошел после публикации квартального отчета, превзошедшего ожидания аналитиков.

LVMH стала первой в Европе компанией с капитализацией свыше $500 млрд

Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), основным акционером которой является самый состоятельный человек планеты Бернар Арно, стала первой в Европе компанией с рыночной капитализацией свыше $500 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

В ходе торгов 24 апреля стоимость акций LVMH поднялась выше 902 евро за штуку, что соответствует капитализации в 454 млрд евро или $500 млрд. За последние шесть месяцев ценные бумаги LVMH подорожали на 36,7%, а за последний год – на 41,38%.

13 апреля LVMH опубликовала отчет о финансовых результатах за первый квартал 2023 года, который превзошел ожидания аналитиков. Продажи одежды и кожаных изделий выросли на 18%, что оказалось в два раза выше консенсус-прогноза аналитиков.

Также росту котировок LVMH способствовало снятие влияющих на развитие экономики ограничений в Китае. Потребители стали тратить больше денег на предметы роскоши, отмечает Bloomberg.

Фото на обложке: bmszealand / Shutterstock

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