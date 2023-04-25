LVMH стала первой в Европе компанией с капитализацией свыше $500 млрд

Louis Vuitton Moet Hennessy стала первой в Европе компанией, рыночная капитализация которой превысила $500 млрд. Последний скачок роста стоимости акций LVMH произошел после публикации квартального отчета, превзошедшего ожидания аналитиков.
Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), основным акционером которой является самый состоятельный человек планеты Бернар Арно, стала первой в Европе компанией с рыночной капитализацией свыше $500 млрд. Об этом пишет Bloomberg.
В ходе торгов 24 апреля стоимость акций LVMH поднялась выше 902 евро за штуку, что соответствует капитализации в 454 млрд евро или $500 млрд. За последние шесть месяцев ценные бумаги LVMH подорожали на 36,7%, а за последний год – на 41,38%.
13 апреля LVMH опубликовала отчет о финансовых результатах за первый квартал 2023 года, который превзошел ожидания аналитиков. Продажи одежды и кожаных изделий выросли на 18%, что оказалось в два раза выше консенсус-прогноза аналитиков.
Также росту котировок LVMH способствовало снятие влияющих на развитие экономики ограничений в Китае. Потребители стали тратить больше денег на предметы роскоши, отмечает Bloomberg.
Фото на обложке: bmszealand /
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