Владелец Louis Vuitton отказался от сделки по покупке Tiffany за $16,2 млрд

Французский концерн Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) заявил, что не сможет завершить сделку по покупке ювелирной компании Tiffany & Co за $16,2 млрд по причине изменения сроков ее закрытия. Об этом говорится в сообщении концерна.

Совет директоров LVMH получил просьбу министра иностранных дел Франции отложить сделку до 6 января 2021 года из-за угрозы введения налогов на французкие товары со стороны США. Кроме того, сама Tiffany попросила продлить дату окончания соглашения о слиянии до 31 декабря.

В LVMH заявили, что это нарушает первоначальное соглашение, согласно которому сделка должна быть закрыта до 24 ноября 2020 года включительно. Поэтому концерн не сможет осуществить покупку «в существующем виде», говорится в заявлении.

О том, что купит американскую Tiffany за $16,2 млрд, стало известно в ноябре 2019 года. Предполагалось, что покупка Tiffany укрепит позиции компании в ювелирном деле и увеличит присутствие брендов LVMH в США.

LVMH занимается производством предметов роскоши под брендами Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Moët & Chandon, Chaumet, Hennessy, Guerlain и так далее.

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