От высокой моды до кроссовок: топ-20 самых ярких коллабораций в Fashion

Коллаборации в сегментах люкс и премиум

Supreme x Louis Vuitton

Бренд Supreme регулярно выпускает интересные совместные коллекции, однако модный дом Louis Vuitton всегда избегал не только коллабораций, но и изменений в своей знаменитой монограмме. Даже решение бывшего креативного директора дома Марка Джейкобса переосмыслить знаменитый символ было встречено критикой.

Фото в тексте: Supreme

В 2000 году Supreme представил серию скейтбордов, шапочек бини и футболок с логотипом Louis Vuitton, цитируя принт как элемент популярной культуры. Тогда модный дом потребовал прекратить продажу коллекции и сжечь ее.

Фото в тексте: StockX

Однако 17 лет спустя по инициативе CEO Майкла Берка и креативного директора мужского направления Louis Vuitton бренды объединили усилия, чтобы создать яркую совместную коллекцию, в которую вошли сумки, рюкзаки, верхняя одежда, футболки и аксессуары.

Louis Vuitton x Джефф Кунс

Американского художника и скульптора Джеффа Кунса сравнивают с Энди Уорхоллом и Сальвадором Дали. Он обрел известность благодаря своим необычным инсталляциям и скульптурам из металла, которые изображают фигуры, скрученные из воздушных шаров.

Фото в тексте: Louis Vuitton

В 2017 году Louis Vuitton и Джефф Кунс представили коллекцию сумок и аксессуаров Masters, посвященную выдающимся художникам. Предметы были украшены репродукциями Рубенса, Мане, Моне и Климта, а также принтом, разработанным Кунсом. Презентация состоялась в Лувре.

Louis Vuitton x NBA

В 2020 году креативный директор мужских коллекций Louis Vuitton Вирджил Абло представил первую коллаборацию с NBA (Национальной баскетбольной ассоциацией). Капсульная коллекция посвящена миру баскетбола как культурному феномену и включает сумки, пиджаки и аксессуары с фирменным принтом.

Фото в тексте: Louis Vuitton

Успех эксперимента вдохновил на выпуск второй коллекции в 2021 году. По задумке Вирджила Абло, она представляет собой базовый гардероб игрока NBA на все случаи жизни — включает как повседневные шорты и толстовку, так и более официальные костюмы в стиле 1990-х и верхнюю одежду. Дизайнером коллекции стал американец Дон Кроули.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louis Vuitton (@louisvuitton)

Также в нее вошли сумки, выполненные из зернистой кожи, напоминающей поверхность мяча, и сувенирные мячи — как в оригинальном размере, так и в уменьшенном.

Tiffany x Supreme

В ноябре 2021 года была представлена коллаборация ювелирной марки Tiffany и стритвир-бренда Supreme.

Результатом сотрудничества стали украшения из стерлингового серебра, переосмысливающие классику 1960-х — ожерелья с подвесками, брелоки и кольца. Вместо традиционной гравировки «Please return to Tiffany» («Пожалуйста, верните в Tiffany») на них появилась надпись Please return to New York — отсылка к корням Supreme.

Фото в тексте: Supreme

Коллаборация продавалась на сайте Supreme и была мгновенно раскуплена.

Gucci x The North Face

В конце 2021 года Gucci и производитель высокотехнологичной спортивной одежды The North Face представили вторую коллаборацию. В нее вошли обувь, верхняя одежда и аксессуары с яркими принтами и деталями, которые предназначены для активного отдыха и воплощают дух итальянского бренда.

Фото в тексте: Gucci x The North Face

Коллекцию представил 21-летний пользователь TikTok Фрэнсис Буржуа, чьи ролики о поездах стали вирусными в соцсети.

Первая совместная лимитированная коллекция брендов вышла в 2020 году и была посвящена 1970-м годам. В нее вошли куртки, жилеты, юбки, рубашки и свитера с цветочным принтом.

Off-White x Rimowa

Rimowa — немецкий производитель люксовых чемоданов, которые отличаются прочностью и ярким дизайном. В 2018 году бренд представил вторую коллаборацию с Off-White — полностью прозрачный чемодан из поликарбоната. В комплекте с ним также продаются тканевые черные мешки, на случай если какой-то предмет все же захочется скрыть от посторонних глаз.

Фото в тексте: Off-White x Rimowa

«Эта коллаборация была экспериментом, во время которого мы изучили эмоциональную связь путешественников со своими личными вещами, — рассказал исполнительный директор Rimowa Александр Арно. — Вы становитесь участниками “перформанса”, просто используя вещь».

Fendi x SKIMS

SKIMS — марка утягивающего и корректирующего белья и домашней одежды, запущенная Ким Кардашьян Уэст в 2019 году. Модели выпускаются в черном, белом и цветах разных оттенков кожи. Ассортимент включает 9 размеров — от XXS до 4XL.

В 2021 году модный дом Fendi представил коллекцию с брендом SKIMS. Дебютная коллекция создана под руководством креативного директора женского направления Fendi Кима Джонса и Ким Кардашьян Уэст. Коллаборация объединила облегающие и бесшовные силуэты с люксовыми деталями и акцентами из коллекции 1979 года.

Фото в тексте: Fendi

В рекламной кампании приняли участие сама Ким, а также известные plus-size-модели. В лист ожидания записались более 300 тысяч человек, а за первую минуту продажи достигли $1 млн.

Supreme x Barbour

Barbour — основанный в 1894 британский люксовый бренд верхней одежды. Отличительная особенность курток Barbour — обработка ниток и ткани воском, которая обеспечивает защиту от ветра и влаги. Воск производится исключительно в Великобритании.

В 2020 году марка объединилась со стритвир-брендом Supreme для выпуска коллаборации.

Фото в тексте: GQ

В нее вошли классические куртки, бейсболки, панамы и поясные сумки в черном и оранжевом цветах, а также с леопардовым принтом.

Фото в тексте: GQ

Коллекция оказалась настолько успешной, что была выпущена дополнительная партия.

Netflix x Balmain

Креативный директор модного дома Balmain Оливье Рустен — горячий поклонник поп-культуры. Именно при нем бренд, который был известен строгим и минималистичным дизайном, запустил неожиданные и яркие коллаборации с H&M, Puma, Barbie и Nike. Одна из наиболее интересных коллекций была создана в партнерстве с Netflix.

Фото в тексте: Balmain

Идея для сотрудничества появилась, когда Рустена попросили придумать несколько костюмов для фильма «Тем больнее падать» с участием Идриса Эльбы. Позже компании выпустили коллаборацию, посвященную вестерну и духу Дикого Запада. В нее вошли одежда и аксессуары для мужчин и женщин из кожи и замши.

Коллаборации в масс-маркете

Balmain x H&M

В 2015 году шведский ритейлер объединился с Balmain для выпуска коллаборации. В нее вошли мужская и женская одежда, обувь и аксессуары.

Фото в тексте: Balmain

В проморолике приняли участие сам креативный директор Balmain Оливье Рустен, а также супермодели Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Джоан Смоллс. В центре сюжета — футуристичный танцевальный баттл в метро, которым управляет сам Рустен.

На тот момент она была признана самой успешной совместной коллекцией H&M: официальный хэштег набрал более 80 тысяч упоминаний, а сайт был обрушен из-за наплыва посетителей. Покупатели по всему миру буквально атаковали магазины.

H&M x Moschino

Партнером H&M в коллаборации 2018 года стал итальянский люксовый бренд Moschino, известный своими яркими и эксцентричными дизайнами, а также любовью к поп-культуре. В коллекцию вошли высокие кожаные сапоги на шнуровке, купальники, футболки и верхняя одежда в духе 1990-х.

Фото в тексте: Style Insider

Вирджил Абло x Nike x Серена Уильямс

Теннисистка Серена Уильямс регулярно выходит на корт в необычных и даже экстравагантных костюмах. Ее появление на турнире New York Open 2018 года не стало исключением. Специально к мероприятию Вирджил Абло и Nike представили коллаборацию The Queen, включающую платья для дневной и вечерней игры в теннис, бомбер, сумку и лимитированные версии кроссовок The 10: Nike Air Max 97 и The 10: Nike Blazer Mid SW.

Фото в тексте: Nike

«В теннисе мне нравится его грациозность. — отмечал Вирджил Абло. — Это агрессивная и мощная игра, но она требует чуткости и изящества. Поэтому платье женственное, но сочетает в себе и агрессию».

Фото в тексте: Nike

При разработке дизайна приоритет отдавался комфорту. Платье обеспечивает свободу движений, при этом поддерживает и охлаждает тело.

Crocs x Джастин Бибер

Марка Crocs была зарегистрирована в 2002 году в США. Первоначально резиновая обувь была предназначена для парусного спорта — она не скользила, не промокала и не оставляла следов на палубе.

Crocs неоднократно называли «самой уродливой обувью», но удобство обеспечило им невероятную популярность. А многочисленные коллаборации с дизайнерами и знаменитостями сделали Crocs желанными среди коллекционеров и модников всего мира.

В 2020 году была представлена коллаборация Crocs и поп-певца Джастина Бибера. В коллекцию вошли шлепанцы насыщенного желтого цвета, а также джиббитсы — фирменные украшения Crocs, которые крепятся к отверстиям в обуви. Коллекция вызвала впечатляющий резонанс: на фоне новостей акции компании подорожали на 11%.

Фото в тексте: Crocs

В 2021 году появилась вторая коллаборация Crocs и Джастина Бибера. На этот раз в нее вошли шлепанцы лавандового цвета, джиббитсы и высокие белые носки от собственного бренда певца drew.

Фото в тексте: Crocs

Adidas x Ivy Park

В январе 2020 года Adidas представил дебютную капсульную коллекцию, разработанную люксовым брендом певицы Бейонсе Ivy Park. В нее вошли боди на молнии, облегающее платье, комбинезон, толстовки, жакет и кроссовки. Основными цветами стали белый, оранжевый и бордовый. Партнерство с гигантом спортивной одежды позволило бренду Ivy Park создать новый для себя продукт — кроссовки.

Фото в тексте: Adidas x Ivy Park

Первая коллекция включала размеры от XS до XL, и ее критиковали из-за недостаточной инклюзивности. Последующие коллаборации были представлены в размерах от XXXS до 4XL. С тех пор бренды запустили уже несколько совместных коллекций, в которые вошла и утилитарная спортивная одежда, и яркие эффектные боди и платья. В качестве лица коллекций выступает сама Бейонсе.

Коллаборации для сникерхедов

Adidas x Yeezy

Yeezy — бренд музыканта и предпринимателя Канье Уэста, выпускает модную одежду и обувь. В партнерстве с Nike бренд представил несколько успешных коллабораций кроссовок.

В 2013 году Канье заключил контракт с конкурирующей компанией adidas на $10 млн, получив не только больше творческой свободы в создании совместных коллекций, но и более высокие отчисления. За несколько лет он заработал более $1,5 млрд, а многочисленные коллаборации неизменно пользовались спросом.

Фото в тексте: Yeezy

В 2020 году adidas и Yeezy представили кроссовки с, пожалуй, самым футуристичным дизайном на сегодняшний день — Yeezy Foam Runner. Модель отличает очень легкая конструкция, она произведена из композиционного полимерного материала EVA и водорослей.

Очередная коллаборация планируется к запуску 5 марта 2022 года. Модель Yeezy Boost 350 V2 MX Blue будет выполнена в серо-голубых оттенках и обойдется в $220.

Off-White x Nike

Коллаборация 2017 года стала одной из важнейших историй для сникерхедов. В партнерстве с Nike дизайнер Вирджил Абло выпустил коллекцию из 10 пар, которые, по его словам, «сломали барьеры между удобством и стилем».

Фото в тексте: Nike

В ней он объединил классические силуэты Jordan 1, Air Max 90, Blazer High и Converse Chuck Taylor со значимыми деталями: адресом головного офиса Nike в городе Бивертон, штат Орегон, а также надписью AIR на промежуточной подошве, отсылкой к самой известной инновации компании.

После успеха коллекции бренды продолжили сотрудничество. Одна из недавних коллабораций — Nike X Off-White Dunk Low 01-50 2021 года из 50 дизайнов, которая была реализована по модели эксклюзивного доступа среди пользователей приложения Nike SNKRS.

Adidas x Prada

2022 год начался с третьей коллаборации одного из ведущих спортивных брендов и знаменитого итальянского модного дома. В коллекцию adidas for Prada Re-Nylon вошли не только кроссовки, но и классические спортивные костюмы, плащи, панамы и сумки. Главной особенностью этого совместного проекта стал переработанный нейлон, из которого изготовлены вещи.

Фото в тексте: Prada

Кроме того, новая коллекция вдохновила бренды на разработку совместного проекта, получившего название adidas for prada re-source. Adidas и Prada приглашают поклонников в метавселенную, чтобы поучаствовать в создании общего произведения искусства. Каждый желающий может загрузить на сайт свое изображение, которое при поддержке диджитал-художника Зака Либермана затем станет общим полотном.

Dior Men x Air Jordan

Впервые о коллаборации французского бренда и марки американских баскетбольных кроссовок было объявлено в 2020 году в Майами. До официального релиза о сотрудничестве брендов сообщил американский рэпер Трэвис Скотт в своем Instagram.

Пара кроссовок Nike серого цвета с лого Dior на язычке получила цену в $2 тыс. и должна была стать самой дорогой в истории бренда Jordan. Ажиотаж был подкреплен и переносом релиза из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Фото в тексте: Sneakerfreak.ru

В продажу поступило всего 8500 экземпляров, а купить пару попыталось больше пяти миллионов человек. Cтоимость пары у реселлеров достигала $12-15 тысяч.

Kith x Vans

В 2021 году, в год десятилетия Kith, бренд представил сразу несколько коллабораций со своими давними партнерами. Среди них был и Vans, в партнерстве с которым были созданы 10 пар цветных слипонов.

Фото в тексте: Kith x Vans

Каждая из них имеет свою цветовую гамму и источник вдохновения, а большая часть принтов ранее уже появлялась в коллекциях стритвир-бренда.

Lil Nas x MSCHF

Бруклинский стартап MSCHF (произносится как английское слово mischief — шалость) характеризует себя как арт-группу или креативный лейбл. Практически каждый выпущенный им продукт производит в интернете фурор. Один из самых ярких примеров — кастомизированные кроссовки Nike Air Max 97, выпущенные в коллаборации с эпатажным рэпером Lil Nas X.

Фото в тексте: MSCHF

Лимитированная коллекция включала 666 пар «сатанинских кроссовок», украшенных пентаграммами. На боковой стороне обуви расположилась надпись LUKE 10:18, которая отсылает к строчке из Евангелия от Луки «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Пузырьки в подошве заполнены красными чернилами с добавлением человеческой крови.

Коллекция быстро привлекла внимание в интернете. Компания Nike даже подала в суд, добившись запрета на продажу дропа и использование логотипа группой MSCHF.

Фото на обложке: Off-White x Nike