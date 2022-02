20 самых интересных коллабораций зарубежных брендов

Смотрите также: Без матрешек и хохломы: какие коллаборации создают российские бренды.

DIY

Dolce & Gabbana x Smeg

Smeg — итальянский производитель бытовой техники премиум-класса. Компания основана в 1948 году как металлургический завод, занималась выпуском газовых плит, а впоследствии расширила ассортимент до посудомоечных машин, миксеров, тостеров, кофеварок и холодильников.

В партнерстве с Dolce & Gabbana Smeg выпускает совместные коллекции с 2016 года.

Фото в тексте: Smeg

В 2017 году была представлена линейка Sicily Is My Love, в которую вошли блендеры, кофеварки, холодильники и прочие предметы, украшенные узорами, вдохновленными работами сицилийских мастеров.

Также Smeg выпускала лимитированные коллекции бытовой техники в коллаборации с Disney, Fiat и конгломератом Italia Independent, который производит модную одежду и аксессуары.

ИКЕА x Virgil Abloah

В 2018 году вышла коллаборация ИКЕА и американского дизайнера Вирджила Абло, основателя Off-White и креативного директора мужской линии Louis Vuitton. Коллекция MARKERAD выполнена в стиле минимализма и сочетает нейтральные цвета и четкие линии, «современную и уличную культуру».

Фото в тексте: L'Officiel

В коллекцию вошли ковер с коротким ворсом в виде чека магазина ИКЕА, белые часы с циферблатом без чисел, зеленый пушистый ковер с надписью WET GRASS, настенный светильник с имитацией картины «Мона Лиза» и другое.

ИКЕА x BYREDO

Byredo — шведская компания, создающая парфюмерию, кожаные изделия и аксессуары, наиболее известная своими нишевыми ароматами.

Фото в тексте: Byredo

В 2020 году в партнерстве с художником-авангардистом и основателем Byredo Беном Горхэмом ИКЕА выпустила коллекцию из 13 ароматических свечей. Каждая из них помещена в керамический контейнер из двух цветов, представляющих ингредиенты свечи: инжир и кипарис, черная смородина и фрезия, дрова и пряности, и даже табак и мед.

ИКЕА x LEGO

В 2019 году LEGO и ИКЕА выпустили коллекцию BYGGLEK (от шведского BYGGa — «строить» и LEKa — «играть»), призванную «объединить хранение и игру».

Фото в тексте: ИКЕА

В нее вошли набор LEGO BYGGLEK из 200 деталей разных цветов и контейнеры BYGGLEK разных размеров. В них можно сложить кубики или использовать как строительный элемент, прикрепив к ним детали. Конструктор и контейнеры продаются в физических магазинах ИКЕА и онлайн.

Авто

Nissan x Японское агентство аэрокосмических исследований

С января 2020 года Nissan Motor Co., Ltd. совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) разрабатывают способы адаптировать автомобильные технологии к луноходам. В декабре 2021 года был представлен созданный в коллаборации прототип лунохода.

Первым серийным автомобилем с этой технологией стал электрический кроссовер Ariya. Е-4ORCE контролирует момент и тормозное усилие на каждом колесе, что обеспечивает нужный баланс тяги в сложных дорожных условиях: на снегу, льду или в дождь.

Фото в тексте: Nissan

Nissan планирует внедрить новые лунные разработки в свои автомобили.

Fiat x Google

В начале 2021 года Fiat выпустила спецверсии машин 500, 500X и 500L с поддержкой сервисов Google. Они получили новую версию телематического комплекса Fiat, который управляется при помощи Hey Google и отслеживает местоположение транспортного средства.

Фото в тексте: Google

Модели выделяются и внешне: они получили двухцветную специальную ливрею, значки Hey Google на колесных арках и вышитые логотипы на креслах.

Гаджеты и технологии

Starbucks x Spotify

Стриминговый сервис и сеть кофеен уже не первый год сотрудничают в рамках собственной «музыкальной экосистемы», которая позволяет брендам объединить аудитории. У них действует совместная бонусная программа, бариста пользуются премиум-аккаунтами и дополнительными функциями, а для ресторанов созданы специальные подборки композиций.

Кроме этого, стриминговый сервис запускает проекты с поп-исполнителями: в 2021 году он участвовал в промо перевыпуска альбома Тейлор Свифт RED, включив в меню любимый напиток певицы, и представлял лимитированную коллекцию фирменных товаров совместно с k-pop группой BLACKPINK.

Uber & Spotify

В рамках коллаборации пользователи Uber из 10 городов США получили возможность «создать саундтрек для своей поездки». Это хороший пример коллаборации между двумя компании, которые предлагают совершенно разный продукт с одной и той же целью — привлечь больше клиентов.

Вот как это работало: во время ожидания поездки пользователю предлагалось подключиться к Spotify и подобрать для нее саундтрек. Это не только помогло улучшить общий опыт, но и стало стимулом чаще делать выбор в пользу Spotify и Uber, а не конкурентов.

Tinder x Ford

В 2017 году американский автопроизводитель Ford запустил совместную акцию с дейтинг-сервисом Tinder. В приложении появилось несколько брендированных профилей с инструкцией: «Свайпните право, если хотите на слепое свидание в Ford Mustang».

В общей сложности с ними взаимодействовали 1,5 млн пользователей приложения, из которых были выбраны 5 пар. Они ездили по Лондону в желтых автомобилях Ford Mustang, общаясь с комедийным актером Джарредом Кристмасом. Свидание завершилось в автомобильном кинотеатре.

Polaroid x Fendi

В 2021 году итальянский модный дом Fendi выпустил в сотрудничестве с производителем фотокамер и оптики Polaroid выпустил версию классической модели Vintage Polaroid OneStep Close-Up 600. Она совместима с пленкой Polaroid 600 и имеет встроенную вспышку с ручным управлением.

Фото в тексте: Fendi

По форме она повторяет оригинальную камеру девяностых годов, но ее корпус покрыт разноцветными монограммами Fendi в виде двойной буквы F. Дизайн придумала нью-йоркская художница Сара Коулман: она исказила паттерн из монограмм, как будто сняв их через объектив «рыбий глаз».

Игрушки

LEGO x Adidas

Летом 2021 года производитель конструкторов LEGO в коллаборации со спортивным брендом Adidas создал коллекционный набор LEGO, который позволяет собрать реалистичную копию классической модели кроссовок adidas Originals Superstar.

Набор имеет маркировку 18+ и состоит из 731 элемента. Кроссовки отличает высокая детализация: логотип на язычке, узор из трех полосок, характерный мысок. Кроссовки можно зашнуровать и украсить дополнительными кубиками.

Фото в тексте: LEGO

Это не первая коллаборация LEGO и Adidas — в 2020 году они выпустили кроссовки ZX 8000 в фирменных ярких цветах LEGO со вставками, имитирующими поверхность конструктора. Одновременно вышел набор, позволяющий собрать эту модель.

Kith x «Монополия»

Kith — американская розничная сеть уличной одежды и обуви, созданная в 2011 году. В ассортименте представлены премиум-продукты собственной торговой марки и избранные бренды, в том числе Balenciaga, Dr. Martens, Gucci, Moncler и Y-3.

Фото в тексте: Kith

В декабре 2021 года Kith выпустила набор для игры «Монополия» в фирменных цветах бренда. Игровое поле состоит из городов, где присутствует ритейлер, а фишки выполнены из винтажного серебра и отражают важные события из истории бренда: автомобиль, кроссовок Asics, панама, худи, мороженое из линейки Kith Treats и логотип 10-летия марки.

Бьюти

ColourPop x Disney

Бренд ColourPop Cosmetics (также известен как ColourPop) был основан в 2014 году в Лос-Анджелесе и быстро обрел популярность благодаря широкому присутствию в Instagram. В основном бренд выпускает продукты для глаз, губ и лица.

ColourPop работает по модели «фаст бьюти» и регулярно выпускает тематические коллекции, а также коллаборации, посвященные самым разным персонажам — от Hello Kitty и куклы Барби до команд НБА.

Фото в тексте: MakeColor.ru

Одна из самых ярких коллабораций была создана в партнерстве с Disney, в рамках которой вышла палетка The Child («Дитя»), посвященная персонажу сериала «Мандалорец» Грогу.

Crayola x Clinique

Crayola — американский производитель канцелярских товаров, история которого берет начало в 1885 году, когда Эдвин Бинни и Гарольд Смит приобрели у отца Эдвина фабрику по производству пигмента. Самый узнаваемый продукт Crayola — восковые карандаши, которые впервые были выпущены в 1903 году.

Фото в тексте: Kleo Beaute

В 2017 году американский косметический бренд Clinique объединился с Crayola, выпустив коллекцию из 10 цветных бальзамов для губ. Упаковка, названия и даже оттенки (Mauvelous, Razzmatazz, Mango Tango) соответствуют классическим карандашам Crayola.

Коллекция выпускалась ограниченным тиражом и была приурочена ко Дню святого Валентина.

Supreme x Pat McGrath

Cтритвир-бренд Supreme известен своей любовью к коллаборациям — он уже выпускал лимитированные коллекции вместе с Louis Vuitton, Nike и даже Oreo. В 2020 году он дебютировал и в бьюти-сфере, представив собственную помаду.

Партнером по проекту стала Пэт МакГрат — визажист из Великобритании, одна из самых влиятельных персон в бьюти-индустрии, которая известна сотрудничеством с дизайнером Александром Маккуином и с 2015 года развивает собственный бренд.

Фото в тексте: Supreme

Высокопигментированная матовая помада представлена в единственном знаковом оттенке Supreme. Продукт получил фирменную упаковку Pat McGrath с золотыми губами и логотипом Supreme.

Еда и общепит

McDonald's x Burger King

В 2017 году McDonald's запустил в Аргентине благотворительную акцию, в рамках которой жертвовал все средства, полученные от продажи Big Mac, на борьбу с онкологией. В тот же день Burger King объявил «День без Whopper» и убрал этот бургер из меню, чтобы поощрить продажи бургеров у конкурента. Маскот Burger King лично посетил один из ресторанов, чтобы купить Big Mac.

Фото в тексте: McDonald's

Акция прошла весьма успешно: благодаря акции удалось продать на 73 тысячи больше бургеров, чем в тот же день годом ранее.

McDonald’s x Трэвис Скотт

В 2020 году сеть запустила комбо-набор в соавторстве с рэп-исполнителем Трэвисом Скоттом. The Cactus Jack (так называется бренд Скотта) включает чизбургер с сыром, салатом и беконом, картофель фри с соусом BBQ и напиток Sprite с дополнительной порцией льда.

Фото в тексте: McDonald’s

К акции также были представлены набор игрушек и аксессуаров, и линейка одежды под брендом Скотта Cactus Jack: футболка и куртка с известной во всем мире буквой M на груди и галстук с изображением бургера. В день запуска рэпер лично раздавал автографы в одном из «МакАвто».

Это была первая звездная коллаборация McDonald’s с 1992 года, когда сеть фастфуда сотрудничала с баскетболистом Майклом Джорданом. И благодаря ее успеху через год McDonald’s провел еще один проект со звездами поп-культуры.

McDonald's x BTS

В 2021 году сеть McDonald's в коллаборации с южнокорейской поп-группой представила BTS Meal, состоящий из наггетсов, средней порции картошки фри, колы и двух соусов южнокорейской кухни. Кампания сопровождалась выпуском фирменных товаров — пижам, подушек и сумок.

Фото в тексте: Booky

Спрос был настолько велик, что в Малайзии некоторым ресторанам пришлось прекратить принимать заказы. В США за первые семь дней после запуска количество посещений выросло на 12%. На фоне коллаборации выручка McDonald's за квартал выросла на 57%.

Johnnie Walker x «Игра престолов»

Бренд шотландского виски Johnnie Walker выпустил уже несколько тематических сортов, вдохновленных популярным сериалом. В июне 2019 года представлены Song of Ice и Song of Fire, посвященные домам Старк и Таргариен. Сообщается, что Song of Ice имеет «чистый и хрустящий» вкус, а Song of Fire — «богатый и пряный» с легкими дымными нотами.

Фото в тексте: Johnie Walker

В октябре 2018 года Johnnie Walker представил вкус Johnnie White Walker, посвященный выходу заключительного сезона сериала «Игра престолов» и служащий отсылкой к «Белым ходокам».

Этикетка ограниченной серии выполнена термохромными чернилами, при охлаждении на ней появляется фраза The winter is coming («Зима близко»). Напиток имеет ноты карамелизованного сахара, ванили и свежих красных ягод.

Спорт

Liquid Death x Тони Хоук

Liquid Death продает питьевую воду в алюминиевых банках и отличается нестандартным подходом к маркетингу — от названия бренда (переводится как «Жидкая смерть») и слоганов (Murder your thirst — «Замочи свою жажду») до общей стилистики, которая свойственна скорее для хэви-метал групп. При этом компания активно высказывается против использования пластика.

Бренд был официально представлен в 2019 году и быстро набрал значительную аудиторию фанатов, преимущественно панков и скейтбордистов. Поэтому для выпуска своей ограниченной коллекции брендированных скейтбордов Liquid Death привлек скейтбордиста Тони Хоука.

Фото в тексте: Liquid Death

В рамках коллаборации было выпущено 100 скейтбордов. Они были покрыты красной краской, в которую добавили настоящую кровь Хоука. Представитель компании объяснил, что таким образом «в каждой доске присутствует ДНК Тони».

В статье использованы следующие источники:

Bloomberg

CS Monitor

The Drum

Business Insider

Loudwire

Global Dating Insights