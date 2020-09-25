Владелец AliExpress Джек Ма потерял статус богатейшего человека в Китае

Китайский миллиардер, основатель компании Alibaba, которой принадлежит онлайн-магазин AliExpress, Джек Ма перестал быть самым богатым человеком Китая. Его обогнал владелец компаний по производству бутилированной воды и вакцин Чжун Шаньшань. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Состояние Чжуна Шаньшань после успешного IPO выросло до $58,7 млрд. По данным «Индекса миллиардеров» Bloomberg, это на $2 млрд больше, чем имеется у основателя Alibaba.

На бирже были размещены акции двух компаний Чжуна:

фармакологического гиганта Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise,

производителя бутилированной воды и напитков Nongfu Spring.

Бумаги фармакологической компании были размещены в апреле на Шанхайской бирже. Корпорация занимается производством различных вакцин, а также тест-систем для коронавирусной инфекции. Благодаря первому IPO состояние Чжуна в августе достигло $20 млрд, говорится в сообщении.

Акции Nongfu Spring основатель компании разместил на Гонконгской бирже в сентябре. По данным Bloomberg, в первый день торгов они показывали рост до 85% и стали наиболее популярными среди розничных инвесторов.

Ожидается, что Джек Ма вскоре вернет себе статус самого богатого человека Китая, который он имел последние шесть лет. Это должно произойти после IPO его компании Ant Group. Она управляет платежной системой Alipay. По оценкам экспертов, публичное размещение акций этой компании принесет предпринимателю около $28 млрд.

В августе текущего года Ant Group отчиталась о десятикратном росте прибыли в первом полугодии по сравнению с годом ранее. Показатель составил $3,2 млрд.

В мае этого года Джек Ма на время утратил звание самого богатого китайца, уступив место основателю дистрибьютора онлайн-игр Tencent Holdings Ма Хуатэну.

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