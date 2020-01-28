Акселератор Ma’an начал отбор стартапов в сфере социального предпринимательства

Бизнес-инкубатор Ma’an (Абу-Даби) открыл прием заявок для стартапов в сфере социального предпринимательства со всего мира. Об этом Rusbase сообщил представитель Ma’an.

Организаторы ожидают от предпринимателей идей по поддержке ментального здоровья жителей города. Победители получат финансирование проекта, ежемесячные стипендии, обучающие мероприятия для предпринимателей, а также рабочие места офисах.

Программа акселератора нацелена на локальные и международные стартапы, которые готовы в дальнейшем базироваться в Абу-Даби.

Всего на запуск и поддержку проектов будет выделено 2 млн дирхамов (около 33,6 млн рублей). Ma’an покроет из этой суммы полную стоимость участия 10 отобранных проектов. Инвестированные деньги будут распределены равномерно на все стартапы.

Кроме того, акселератор выделит 2,4 млн дирхамов (4 млн рублей) на перелет и проживание участников из других стран, аренду офисов, лекции и обучение, ежемесячные стипендии.

Заявки на участие принимаются до 15 февраля. Организаторы объявят 10 команд-победителей 26 февраля. Ознакомиться с программой подробнее можно по ссылке.

Ma’an проводит конкурс уже во второй раз — первый отбор был направлен на помощь людям с ограниченными возможностями. Среди победителей первого конкурса: мобильное приложение, преобразовывающее текст в язык жестов и приложение, которое помогает людям с нарушениями зрения ориентироваться в окружающей среде с помощью датчиков и визуального распознавания.

Фото: Unsplash