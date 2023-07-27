Maag опроверг информацию о планах закрыть часть магазинов из-за низкого спроса

Сеть магазинов одежды Maag, открывшихся на месте ушедшей из России Zara, опровергла информацию о планах закрыть часть точек из-за низкого спроса. Ранее сообщалось, что финансовые показатели компании крайне неудовлетворительные, но в компании отметили, что первые результаты работы соответствуют ожиданиям менеджмента.

В Maag отрицают планы закрыть часть своих магазинов в России из-за низкого спроса на товары. Об этом компания сообщила ТАСС.

Компания не планирует сокращать количество магазинов, намерена продолжать бизнес в России и реализовывать внутренние планы развития, отметили в Maag. Также там уточнили, что первые результаты работы компании в России соответствуют ожиданиям менеджмента.

Ранее сообщалось, что выручка Maag в семь-восемь раз ниже, чем у Zara, продажи за день не превышают 300–400 тыс. рублей, тогда как выручка Zara в будний день составляла 2–3 млн рублей и 4 млн рублей по выходным.

Магазины сети Maag открылись в России на месте бывших точек продаж ушедшей из страны Zara. Первый магазин начал работу 26 апреля на Неглинной улице в Москве.

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