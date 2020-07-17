«Макдоналдс» выпустил коллекцию купальников из переработанных трубочек

«Макдоналдс» в Австрии выпустил капсульную коллекцию купальников: они изготовлены из переработанных трубочек для напитков, собранных на предприятиях сети, а также из пластиковых отходов, найденных в Мировом океане. Об этом говорится в сообщении компании.

В лимитированную коллекцию вошли мужские шорты для плавания и женский слитный купальник со знаковым полосатым принтом в культовой красно-желтой цветовой гамме.

Купальные костюмы были разработаны австрийским брендом Poleit, специализирующимся на экологичной моде и изделиях из переработанных отходов.

Разработка купальников из переработанного пластика — часть реализации глобальной стратегии компании в области разделения и дальнейшей переработки отходов, а также сокращения их количества.

Коллекция вышла ограниченным тиражом, все экземпляры купальных костюмов были разыграны в СМИ и социальных сетях компании.

В декабре 2019 года компания запустила в России пилотный проект по раздельному сбору отходов в ресторанах сети. В 14 предприятиях «Макдоналдс» были установлены специальные контейнеры для сортировки мусора, полезные отходы из которых направляются на переработку.

Фото: пресс-служба «Макдоналдс»