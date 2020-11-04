«Магнит» запустил собственный сервис доставки продуктов

Розничная сеть «Магнит» запустила собственный сервис онлайн-заказа и доставки продуктов из магазинов. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Услуга доступна в новом приложении «Магнит Доставка», которое станет платформой для развития e-commerce проектов компании. На первом этапе сервис доступен жителям Москвы.

Для заказа доступен ассортимент из более чем 5 тысяч позиций. Сервис предполагает доставку в течение 60 минут, а также к определенному времени в ближайшие два дня.

На старте сервис будет доступен во всех районах Москвы в пределах МКАД. К доставке подключены 12 магазинов сети. Выбрать товары, оформить заказ и оплатить его можно в мобильном приложении «Магнит Доставка» для iOS и Android.

Стоимость доставки зависит от размера заказа и варьируется от 0 до 149 рублей, ограничения по размеру корзины нет, для заказа доступен даже 1 товар.

Проект пилотируется в партнерстве с сервисом «Яндекс.Еда», эксперты которого стали частью команды разработки приложения. Сборка и доставка заказов на старте сервиса также осуществляются в партнерстве с «Едой».

В дальнейшем ритейлер планирует последовательно переводить технологические и операционные решения в собственный периметр, параллельно развивая различные формы взаимодействия с партнером, говорится в сообщении.

Для «Яндекс.Еды» доставка заказов из собственного приложения партнера по модели white label – новое направление бизнеса. Партнерство с «Магнитом» позволит протестировать все процессы и в будущем предлагать эту услугу и другим участникам рынка. Сервис уже работает по модели white label c «Бургер кинг», доставляя заказы из приложения этой сети.

В начале сентября «Магнит» анонсировал запуск супераппа и двух видов собственной доставки продуктов из магазинов. Сообщалось, что первый вид доставки — экспресс-доставка продуктов питания, второй — доставка с чуть более длительными сроками, рассчитанная на крупные и регулярные покупки.

Фото: пресс-служба «Магнита»