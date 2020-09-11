«Магнит» анонсировал запуск супераппа и двух видов собственной доставки продуктов

Розничная сеть «Магнит» 11 сентября презентовала цифровую стратегию развития компании, в рамках которой сообщила о запуске супераппа и двух видов собственной доставки продуктов из магазинов. Об этом говорится в сообщении «Магнита».

Новое приложение продуктовой сети объединит уже имеющуюся программу лояльности с несколькими сервисами: онлайн-заказом в аптеках «Магнита» и доставкой продуктов.

Позднее к ним могут добавиться еще несколько новых смежных проектов —платежный сервис MPay, мобильная связь и сервис платежей по qr-коду «Мобискан», ускоряющий процесс покупок в магазинах «Магнит», говорится в сообщении.

Супераппы (или суперприложения) — популярное направление в развитии российского ecommerce. В частности, в августе «Яндекс» объединил в суперапп «Яндекс Go» свои городские сервисы — заказ такси, еды, каршеринг, расписание транспорта.

Также до конца года «Магнит» запустит собственную доставку продуктов из магазинов.

Первый вид доставки — экспресс-доставка продуктов питания, второй — доставка с чуть более длительными сроками, рассчитанная на крупные и регулярные покупки.

В конце августа ритейлер запустил доставку в партнерстве с Delivery Club. Услуга работает в нескольких районах Москвы, до конца 2020 года она появится по всей столице и в Петербурге.

Также совместно с партнерами в 2020 году запустится доставка из «Магнит Косметик», а в сентябре 2020 года заработает интернет-заказ в аптеках «Магнита».

Фото: пресс-служба «Магнита»