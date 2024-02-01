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«Магнит» запустил первый ПВЗ «Магнит Маркета» в Казани

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Магнит» открыл первый пункт выдачи заказов (ПВЗ) «Магнит Маркета», он расположен в Казани. Об этом ритейлер сообщил на своем официальном сайте.

«Магнит» запустил первый ПВЗ «Магнит Маркета» в Казани

Ранее RB.RU стало известно, что сеть запускает собственный маркетплейс «Магнит Маркет» на основе приобретенного ранее маркетплейса KazanExpress.

Как отмечают в пресс-службе, тестовый ПВЗ находится в магазине «у дома» на улице Фрунзе, 9 в Казани. Получить заказы можно в кассовой зоне.

«В феврале "Магнит" планирует открыть в своих магазинах «у дома», супермаркетах и суперсторах в Казани 16 тестовых ПВЗ в различных конфигурациях, чтобы протестировать несколько гипотез и выбрать оптимальные. Заказы покупателей KazanExpress будут за один день доставляться в магазины "Магнит" с пунктами выдачи», — говорится в сообщении компании.

Как отмечает директор по розничной коммерции «Магнита» Гюванч Донмез, сеть будет тестировать разные форматы пунктов выдачи. По итогам пилотного проекта будет выбран самый оптимальный вариант.

После этого компания притупит к масштабированию проекта на всю свою сеть.

Фото на обложке: Artem Blinov / Shutterstock

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