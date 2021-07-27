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Прокуратура Швейцарии закрыла «дело Магнитского»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Уголовное дело об отмывании денег и хищениях из российского бюджета, которое назвали «делом Магнитского», закрыла прокуратура Швейцарии. Расследование длилось 10 лет, доказательств так и не нашли.

Прокуратура Швейцарии закрыла «дело Магнитского»

О закрытии дела сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. 

«На основании обширных расследований можно подтвердить, что расследование не выявило никаких доказательств, которые оправдывали бы обвинения, выдвигаемые против кого-либо в Швейцарии, поэтому было принято решение о прекращении производства по делу», – сказано в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено в 2011 году по иску компании Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. Сообщалось, что ущерб, нанесенный российскому бюджету в результате финансовых махинаций, в частности, отмыванию денег и возвратом НДС, оценили в $230 млн. 

Мошенническую схему раскрыл юрист Сергей Магнитский. После на него завели уголовное дело из-за того, что он помогал Уильяму Браудеру уклоняться от уплаты налогов. Магнитского определили в СИЗО, через год он скончался в больнице следственного изолятора.

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Фото: Depositphotos.com

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