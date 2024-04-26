Эта мебель из целлюлозы увеличивается в 10 раз, если ее намочить

Студенты университета ÉCAL в Швейцарии разработали коллекцию столов, стульев и другого домашнего декора из целлюлозной губки — биоразлагаемого материала, состоящего из древесных отходов. При намокании обычная сухая губка превращается в полноценный предмет мебели.

Экспериментальная коллекция получила название UPS (Under Pressure Solutions — «решения под давлением»).

Фото в тексте: Жасмин Депорта / ÉCAL

«Разработка прототипов, основанная на проведенных ранее многочисленных экспериментах, показала, что это универсальный и прочный материал, который может стать экологичной альтернативой для производства мебели», — говорится в заявлении университета.

Фото в тексте: Марвин Меркель / ÉCAL

Команда ÉCAL работала над коллекцией в течение двух лет и представила ее на Миланской мебельной выставке. Сообщается, при погружении в воду такие предметы мебели увеличиваются в размерах до 10 раз.

Фото в тексте: Марвин Меркель / ÉCAL

На Миланской мебельной выставке были представлены такие предметы мебели, как кресло, горшок, абажур, винная стойка, стул, ваза, настенная полка и журнальный столик со стеклянной столешницей.

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Фото на обложке: Жасмин Депорта / ÉCAL