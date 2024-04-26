Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Эта мебель из целлюлозы увеличивается в 10 раз, если ее намочить

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Студенты университета ÉCAL в Швейцарии разработали коллекцию столов, стульев и другого домашнего декора из целлюлозной губки — биоразлагаемого материала, состоящего из древесных отходов. При намокании обычная сухая губка превращается в полноценный предмет мебели.

Эта мебель из целлюлозы увеличивается в 10 раз, если ее намочить

Экспериментальная коллекция получила название UPS (Under Pressure Solutions — «решения под давлением»).

Фото в тексте: Жасмин Депорта / ÉCAL 

«Разработка прототипов, основанная на проведенных ранее многочисленных экспериментах, показала, что это универсальный и прочный материал, который может стать экологичной альтернативой для производства мебели», — говорится в заявлении университета.

Фото в тексте: Марвин Меркель / ÉCAL 

Команда ÉCAL работала над коллекцией в течение двух лет и представила ее на Миланской мебельной выставке. Сообщается, при погружении в воду такие предметы мебели увеличиваются в размерах до 10 раз.

Фото в тексте: Марвин Меркель / ÉCAL 

На Миланской мебельной выставке были представлены такие предметы мебели, как кресло, горшок, абажур, винная стойка, стул, ваза, настенная полка и журнальный столик со стеклянной столешницей.

Источник.

Фото на обложке: Жасмин Депорта / ÉCAL 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как AI-проектам защитить интеллектуальную собственность и обеспечить безопасность данных в Швейцарии
  2. 2 Инструкция: как предпринимателям развивать AI-проекты в Швейцарии?
  3. 3 Истории успеха: как российские предприниматели строят AI-бизнес в Швейцарии
  4. 4 Как Швейцария стала хабом искусственного интеллекта
  5. 5 Все о преимуществах страны и опыте успешных стартапов

ВОЗМОЖНОСТИ

26 апреля 2024

Прокачай свой бизнес вместе с наставником

29 апреля 2024

Neiry

30 апреля 2024

Поддержка малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития и VK

Все ВОЗМОЖНОСТИ