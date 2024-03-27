Швейцарские банки стали закрывать счета россиянам с двойным гражданством

Банки Швейцарии стали закрывать счета гражданам страны, имеющим одновременно российский паспорт. Например, с проблемой столкнулись клиенты UBS и Credit Suisse. Так банки хотят избежать вторичных санкций, пишут «Ведомости».

Решение отдельных швейцарских закрывать счета россиянам с двойным гражданством обусловлено комплаенс-соображениями, предположил юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. По его словам, наличие у клиента российского паспорта вынуждает банки тратить ресурсы на дополнительные проверки. Среди швейцарских банков распространено чрезмерное соблюдение регуляторных требований (оверкомплаенс), подтвердил юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.

Швейцарское санкционное регулирование не запрещает россиянам иметь банковские счета, оно запрещает им лишь размещать на одном счете в одном финансовом учреждении депозит на сумму больше 100 тыс. франков (10 млн рублей), отметила младший юрист международной практики адвокатского бюро K&P.Group Валерия Шайкина.

В апреле 2023 года банки Швейцарии предупредили клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. Действия банков тогда носили выборочный характер.

Летом этого же года Julius Baer начал уведомлять проживающих в России клиентов о планах закрыть их счета. В организации указали на то, что в сложившихся условиях банк не может оказывать услуги, которые соответствовали бы его стандартам.

Под конец 2023 года ряд швейцарских банков начал начислять комиссии на заблокированные активы россиян. По словам экспертов, они не хотят за свой счет обслуживать заблокированные активы и хеджировать риски будущих периодов, поэтому вынуждены взимать комиссии за обслуживание иным путем.

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