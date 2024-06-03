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Истории

В Швейцарии создали биокомпьютер из человеческих тканей

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Швейцарский стартап FinalSpark представил более энергоэффективную альтернативу кремниевым чипам — это компьютерный процессор из 16 мини-мозгов, изготовленных из мозговой ткани человека.

К этому биокомпьютеру, названному Neuroplatform, можно подключиться удаленно и проводить исследования, к примеру, в области ИИ, которые обычно требуют огромных ресурсов.

В Швейцарии создали биокомпьютер из человеческих тканей

«Одним из главных преимуществ биологических вычислений является то, что для обработки информации нейронам нужно гораздо меньше энергии, чем цифровым компьютерам», — пишет в блоге FinalSpark ученая и стратегический консультант компании Эвелина Куртис. Она добавляет, что живые нейроны могут потреблять более чем в 1 млн раз меньше энергии, чем современные цифровые процессоры.

Стартап использует мозговые органоиды — небольшие образцы тканей мозга человека, полученные из нервных стволовых клеток, — которые помещены в специальную среду для поддержания их жизни. Эти мини-мозги подключают к специализированным электродам, чтобы выполнять компьютерную обработку и цифро-аналоговые преобразования, превращая нейронную активность в цифровую информацию.

Концепция живых компьютеров существует уже довольно давно. Например, в прошлом году ученые создали устройство для распознавания речи, подключив нейроны к электрическим цепям.

У биокомпьютеров есть несколько преимуществ перед кремниевыми аналогами, в том числе значительно меньший углеродный след.

«Это одна из причин, по которой использование живых нейронов для вычислений является такой привлекательной возможностью, — говорит Куртис. — Помимо возможных улучшений в обобщении моделей ИИ, мы также можем сократить выбросы парниковых газов, не жертвуя технологическим прогрессом».

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FinalSpark надеется, что с помощью Neuroplatform другие учреждения будут развивать исследования в области биокомпьютеров. Стартап позиционирует этот инструмент как следующий шаг в области вычислений для ИИ.

Этот новый подход может окупиться в долгосрочной перспективе, поскольку компаниям в области ИИ требуются ресурсы для дата-центров, а опасения по поводу выбросов углерода и потребления воды растут.

Источник.

Фото на обложке: FinalSpark

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