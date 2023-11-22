Этот стартап предлагает альтернативу испытаниям на животных

Тесты на животных обходятся дорого и не всегда эффективны. Решением могут стать разработки, сочетающие клетки органов человека и иммунные клетки. Однако питчить такую технологию непросто: чтобы оценить ее потенциал, требуется разбираться в сложностях регулирования и обладать научными знаниями.

Спрей для носа, духи и прочие продукты, которые могут попасть в легкие человека, требуется тщательно тестировать, прежде чем они будут признаны безопасными и попадут в продажу.

До того, как они будут испытаны на людях, проводится доклиническое тестирование, как правило, на животных, например крысах и свиньях. Этот метод выглядит спорным не только с этической стороны: согласно отчету торговой ассоциации Biotechnology Innovation Organization (BIO) за 2021 год, 92% лекарств, которые тестируются на животных, позже терпят неудачу в клинических испытаниях на людях.

К тому же это обходится дорого. Простой тест на кроликах, чтобы определить, вызовет ли лекарство лихорадку, может стоить $475, а масштабное тестирование лекарства от рака на крысах может обойтись в $700 тысяч.

Биотех-стартапы предлагают свои решения, которые однажды смогли бы исключить животных из процесса. Например, британский ImmuONE разработал для этого миниатюрную модель легких человека.

«Клетка в чашке»

Продукт ImmuONE состоит из небольшого плоского лотка с набором мини-ячеек, похожих на пробирки. Внешне он напоминает палитру для рисования или перевернутый поп-ит.

Цель — представить нижние дыхательные пути легких человека, и в каждую ячейку компания добавляет клеточные культуры, сочетающие ткани человека и иммунные клетки, которые во время тестов будут воспроизводить взаимодействие этих клеток в организме человека.

Затем молекулы тестируемого продукта добавляются в каждую ячейку, чтобы проверить, как реагируют клетки легких и иммунной системы.

Фото в тексте: ImmuONE

Поскольку метод подразумевает добавление иммунных клеток, он позволяет выявить больше деталей, например, является ли реакция клеток легких на вдыхаемое вещество реактивной и безвредной — как в случае если человек чихает от пыли — или же вещество провоцирует ответ иммунных клеток и, следовательно, потенциально вредно.

ImmuONE продает разработку организациям для самостоятельных испытаний, а также предоставляет им услуги по тестированию.

Стартап — спин-аут британского университета Хартфордшира, созданный на базе исследований Эбигейл Мартин. Она изучала биотехнологию в Ирландском университете Голуэй и получила степень магистра в области токсикологии и PhD в области ингаляционной токсикологии

Руководитель ее докторского проекта и соучредитель стартапа — доктор Виктория Хаттер, академический эксперт в области моделирования in vitro.

Презентовать такую технологию непросто: чтобы оценить ее потенциал, требуется разбираться в сложностях регулирования и обладать научными знаниями.

В декабре прошлого года Мартин начала вести переговоры с инвесторами и обнаружила, что компания работает в «очень нишевом пространстве». По ее словам, многие хотели бы найти новое крупное эффективное лекарство и не заинтересованы в доклинических инновациях, хотя они критически важны для разработки новых препаратов, которые попадают в заголовки.

Стартапу удалось заинтересовать некоторых технических инвесторов широкого профиля, но большинство признаются, что им не хватает знаний и опыта для работы с таким проектом. В октябре этого года компания провела посевный раунд на 2 млн фунтов стерлингов, в том числе от Mercia Asset Management и Pioneer Group.

Возможно ли отказаться от испытаний на животных?

ImmuONE — не единственная компания в Европе, которая преследует эту цель. Уже несколько организаций разрабатывают «органы на чипе» и изучают органоиды, чтобы предложить альтернативу существующим методам тестирования.

Базирующаяся в Цюрихе InSphero, которая с момента основания в 2009 году привлекла около $42,3 млн, предлагает «орган на чипе» — 3D-продукт, имитирующий клетки печени человека для тестирования лекарств и терапевтических средств;

британская Cellesce, которая была приобретена американской фармацевтической компанией MDS Analytical Technologies в 2022 году, предлагает масштабируемые биопроцессоры и биореакторы для выращивания органоидов (человеческих клеток, сгруппированных таким образом, чтобы имитировать функции органа), нужных для разработки лекарств.

Мартин уверена, что в будущем технология сможет заменить тестирование на животных, но на этом пути есть ряд препятствий.

Одно из них — поддержка инвесторов.

«Чем больше сектор будет укрепляться и получать финансовую поддержку, тем быстрее мы увидим его достижения», — считает Мартин.

Существует также проблема регулирования. Действующие правила тестирования лекарств и косметических средств на безопасность по-прежнему требуют испытаний на животных.

По мнению Мартин, для этого требуется доказать, что данные, полученные в результате альтернативных методов тестирования, сопоставимы с корреляцией между современными методами тестирования на животных и данными о людях.

Тем временем, в конце 2022 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) уже отменило требование о тестировании лекарств на животных перед клиническими испытаниями. Теперь в некоторых случаях, пусть и с оговорками, ведомство допускает использование органоидов или клеток на чипе.

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