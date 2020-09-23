Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Mail.Ru Group объявила о намерении привлечь $600 млн

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Mail.Ru Group объявила о планах разместить свои глобальные депозитарные расписки (GDR) и конвертируемые бонды на общую сумму в $600 млн. Дополнительно привлеченные средства соответствуют 10% рыночной капитализации компании. Об этом говорится в сообщении Лондонской фондовой биржи.

Mail.Ru Group объявила о намерении привлечь $600 млн

Запланировано, что с помощью конвертируемых бондов будет привлечено $400 млн, через размещение GDR — $200 млн. При этом по глобальным депозитарным распискам проведут ускоренное размещение. Конвертируемые бонды будут размещены со сроком погашения в 2025 году.

По заявлению компании, средства будут направлены на:

  • развитие и поддержку бизнеса,
  • финансирование будущих сделок,
  • инвестиции в совместное предприятие с РФПИ, «Мегафоном» и Alibaba — «AliExpress Россия»,
  • СП со Сбербанком «O2O Холдинг».

В размещении акций планируют принять участие основные акционеры компании, включая Naspers и Tencent, говорится в сообщении.  

Акционерами Mail.Ru являются южноафриканский медиахолдинг Naspers с долей уставного капитала 27,6%, китайские Alibaba (10%) и Tencent (10% и 7,4%, соответственно) и «МФ Технологии» (5,2%). В свободном обращении находятся 49,8% акций.

Фото: Trismegist san / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

23 сентября 2020

Tech Explorer

25 сентября 2020

Survival Tech

25 сентября 2020

Sport Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма