Mail.Ru Group объявила о намерении привлечь $600 млн
Mail.Ru Group объявила о планах разместить свои глобальные депозитарные расписки (GDR) и конвертируемые бонды на общую сумму в $600 млн. Дополнительно привлеченные средства соответствуют 10% рыночной капитализации компании. Об этом говорится в сообщении Лондонской фондовой биржи.
Запланировано, что с помощью конвертируемых бондов будет привлечено $400 млн, через размещение GDR — $200 млн. При этом по глобальным депозитарным распискам проведут ускоренное размещение. Конвертируемые бонды будут размещены со сроком погашения в 2025 году.
По заявлению компании, средства будут направлены на:
- развитие и поддержку бизнеса,
- финансирование будущих сделок,
- инвестиции в совместное предприятие с РФПИ, «Мегафоном» и Alibaba — «AliExpress Россия»,
- СП со Сбербанком «O2O Холдинг».
В размещении акций планируют принять участие основные акционеры компании, включая Naspers и Tencent, говорится в сообщении.
Акционерами Mail.Ru являются южноафриканский медиахолдинг Naspers с долей уставного капитала 27,6%, китайские Alibaba (10%) и Tencent (10% и 7,4%, соответственно) и «МФ Технологии» (5,2%). В свободном обращении находятся 49,8% акций.
Фото: Trismegist san / Shutterstock
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