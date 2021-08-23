Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Mail.ru Group бесплатно обучит студентов ручному и автоматизированному тестированию

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Студенты российских университетов смогут бесплатно обучиться ручному и автоматизированному тестированию на курсах Mail.ru Group. Те, кто покажут себя лучше других, получат возможность работать над проектами экосистемы «ВКонтакте».

Mail.ru Group бесплатно обучит студентов ручному и автоматизированному тестированию

Об открытии набора на два бесплатных курса сообщили в пресс-службе Mail.ru Group. 

Уроки по автоматизированному тестированию стартуют в начале октября, по ручному – в середине октября. Занятия, общей длительностью 4 часа в неделю, пройдут в онлайн-формате по вечерам, что позволит студентам совмещать их с учебой. 

«Обучение займет один семестр. За это время студенты смогут узнать, как работают инструменты и решения для ручного и автотестирования и получат возможность освоить востребованную профессию на уровне младшего специалиста», – отметили в пресс-службе Mail.ru Group.

Преподавать будут специалисты по тестированию Mail.ru Group. В компании обещают, что на уроках будет много практики, в том числе на реальных проектах экосистемы «ВКонтакте», но для поступления потребуются базовые навыки в IT.

«Чтобы стать студентом курса по ручному тестированию, нужно понимать основы клиент-серверного взаимодействия и иметь базовые навыки использования операционной системы. Тем, кто хочет развиваться в сфере автоматизированного тестирования, нужно ориентироваться в Python, Git, Linux, SQL, а также теории тестирования», – уточнили в Mail.ru Group.

Заявки на обучение принимаются на сайте образовательных проектов Mail.ru Group: автоматизированному тестированию на Python – до 20 сентября, ручному тестированию – до 4 октября.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Фото: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В YouTube посчитали, сколько трафика российского контента приходит из-за рубежа
  2. 2 Крупнейший производитель труб в России запустил собственный акселератор
  3. 3 Большинство россиян планируют сменить работу этой осенью ради повышения зарплаты – исследование
  4. 4 «Модульбанк» и сервис «Ясно» бесплатно помогут предпринимателям справиться с синдромом самозванца
  5. 5 Стартапы смогут масштабировать свою технологию в магазинах X5 Group
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

23 августа 2021

Креативные игры

25 августа 2021

Школа Бизнеса

25 августа 2021

DIGITAL LEAGUE

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма