Mail.ru Group бесплатно обучит студентов ручному и автоматизированному тестированию

Студенты российских университетов смогут бесплатно обучиться ручному и автоматизированному тестированию на курсах Mail.ru Group. Те, кто покажут себя лучше других, получат возможность работать над проектами экосистемы «ВКонтакте».

Об открытии набора на два бесплатных курса сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Уроки по автоматизированному тестированию стартуют в начале октября, по ручному – в середине октября. Занятия, общей длительностью 4 часа в неделю, пройдут в онлайн-формате по вечерам, что позволит студентам совмещать их с учебой.

«Обучение займет один семестр. За это время студенты смогут узнать, как работают инструменты и решения для ручного и автотестирования и получат возможность освоить востребованную профессию на уровне младшего специалиста», – отметили в пресс-службе Mail.ru Group.

Преподавать будут специалисты по тестированию Mail.ru Group. В компании обещают, что на уроках будет много практики, в том числе на реальных проектах экосистемы «ВКонтакте», но для поступления потребуются базовые навыки в IT.

«Чтобы стать студентом курса по ручному тестированию, нужно понимать основы клиент-серверного взаимодействия и иметь базовые навыки использования операционной системы. Тем, кто хочет развиваться в сфере автоматизированного тестирования, нужно ориентироваться в Python, Git, Linux, SQL, а также теории тестирования», – уточнили в Mail.ru Group.

Заявки на обучение принимаются на сайте образовательных проектов Mail.ru Group: автоматизированному тестированию на Python – до 20 сентября, ручному тестированию – до 4 октября.

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