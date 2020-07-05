Mail.ru Group запустила торги на Московской бирже
Глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru Group с 10:00 мск 2 июля начали торговаться на Московской бирже.
GDR будут торговаться под торговым кодом MAIL, торги и расчеты производятся в рублях. Для листинга не потребовалась дополнительная эмиссия.
Бумаги Mail.ru Group включены в котировальный список первого уровня Мосбиржи.
Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев запустил торги онлайн с помощью голосового ассистента «Маруся».
«Выход на Московскую биржу — знаковое событие в истории компании, благодаря которому стать нашими акционерами смогут миллионы россиян. В России становится все больше розничных инвесторов — и теперь им будут доступны в том числе и наши ценные бумаги», — отметил Добродеев.
В компании ранее отмечали, что локальный листинг может повысить потенциальную ликвидность бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы, а также расширить базу инвесторов.
Холдинг подал заявку на листинг на Московской бирже 22 июня.
Mail.ru Group провела IPO на LSE в 2010 году, сейчас акции компании торгуются на этой бирже. В число акционеров компании входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (27,6% уставного капитала), китайская Alibaba (10%), китайская телекоммуникационная компания Tencent (7,4%) и «МФ Технологии» (5,2%). Доля акций в свободном обращении Mail.ru Group составляет 49,8%.
Котировки бумаг Mail.ru Group на LSE выросли более чем на 7%.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter