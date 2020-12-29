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Mail.ru Group стала владельцем 100% образовательного портала GeekBrains

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Mail.ru Group полностью выкупила проект онлайн-образования GeekBrains. Об этом свидетельствуют изменения данных компании «Гикбреинс» в ЕГРЮЛ.

Mail.ru Group стала владельцем 100% образовательного портала GeekBrains

Интернет-компания еще в 2016 году выкупила 51% в образовательной платформе GeekBrains. Теперь Mail.ru Group приобрела оставшуюся долю у сооснователей сервиса Александра Никитина и Гайка Айрапетяна.

Сервис GeekBrains предлагает платные и бесплатные курсы по различным областям программирования, включая создание мобильных приложений и разработку игр. Недавно Mail.ru Group купил 25% платформы онлайн-образования «Учи.ру» с возможностью ее увеличения до контрольной через опцион. Сумма сделки составила 3,75 млрд рублей.

Ранее гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев на конференции EdCrunch on Demand заявлял, что компания строит свою образовательную экосистему и к 2023 году планирует обучить 10 млн человек. За несколько лет Mail.ru Group инвестировала в образовательные стартапы более 7,5 млрд рублей. В образовательную экосистему компании помимо GeekBrains и «Учи.ру» входят Skillbox, «Алгоритмика», «Тетрика», Skillfactory.

Редакция Rusbase запросила у Mail.ru Group комментарий по поводу сделки.

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Новость дополняется.

Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock

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