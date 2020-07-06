Mail.ru Group и Amazon запустят совместный сервис в России

Партнеры запустят на российском рынке мультиклауд — облачную инфраструктуру, построенную на решениях разных поставщиков. Это позволит клиентам одновременно получить доступ к сервисам обеих компаний.

Выручка будет делиться между партнерами в соответствии с востребованностью решений каждой платформы.

Как рассказали изданию в Mail.ru Group, основные причины для сотрудничества с Amazon — географические и юридические аспекты. Услуги AWS в России до сих пор были представлены ограниченно — из-за того, что ближайший дата-центр компании находится в немецком Франкфурте-на-Майне.

Еще одним препятствием был закон о хранении персональных данных россиян на серверах в России.

«Партнерство с MCS поможет глобальным заказчикам AWS беспрепятственно выходить на российский рынок, соблюдая при этом все требования локального законодательства. Российские клиенты MCS получат возможность быстро масштабироваться на зарубежных рынках»,— говорит представитель Mail.ru Group.

По оценке исследовательской компании Canalys, доля AWS в глобальной выручке рынка в четвертом квартале составляла 32,4%, или $9,8 млрд. Ближайший конкурент — Microsoft Azure с 17,6%, или $5,3 млрд.