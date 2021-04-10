Mail.ru Group запустила на платформе All Cups онлайн-редактор кода

Бесплатный онлайн-редактор кода с поддержкой совместной работы заработал на All Cups с 8 апреля. С помощью него можно писать код в одиночку или командой, а также показывать процесс работы в реальном времени.

Новый инструмент будет полезен программистам, распределенным командам разработчиков, рекрутерам и руководителям, которые дают кандидатам тестовые задания в виде написания кода, уверены в Mail.ru Group. Сервис поддерживает самые популярные языки программирования. Доступны десктопная и мобильная версии онлайн-редактора.

Чтобы начать работу с кодом, нужно создать комнату. Если понадобится подключить других людей, можно будет просто поделиться с ними ссылкой на нее. Действия участников процесса синхронизируются автоматически – пользователи видят, что делает каждый из них, в режиме реального времени. Поддерживаются языки Python 3.8, Java 11, C++ 17, PHP 7.4, Node JS 14, Go 1.15, Erlang OTP 23, Rust 1.51, Swift 5.3.3.

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Фото: mojo cp/shutterstock