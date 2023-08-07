Почта Mail.ru получила новый домен xmail.ru для переноса аккаунтов с зарубежных сервисов

Почта Mail.ru запустила новый домен для почтовых ящиков — xmail.ru, говорится в сообщении компании. Туда можно будет перенести письма из аккаунтов сторонних сервисов и отвечать от имени зарубежного почтового ящика.

Чтобы создать почту и перенести письма, пользователю нужно заполнить форму регистрации. После переноса архива будет сохранена возможность писать письма от имени зарубежного почтового ящика.

Регистрация открыта пользователям сторонних сервисов с 7 августа. При переходе на новый домен сохраняется прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты. Он будет начинаться с прежнего логина и оканчиваться на xmail.ru.

Пользователи смогут хранить в одном месте письма всех почтовых ящиков. Аккаунтам на новом доменном имени кроме стандартной квоты на 8 Гб предлагается в подарок 128 Гб хранилища «Облака Mail.ru» и возможность пользоваться сервисами без рекламы в течение месяца.

Почтовый ящик в домене xmail.ru доступен только для переноса аккаунта с зарубежного сервиса. Для создания новой почты будут предложены стандартные доменные имена: mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru или запущенный в 2020 году internet.ru.

В конце июля Госдума приняла поправку о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Согласно поправке, для регистрации на российских сайтах пользователю нужно будет предоставить российский телефонный номер или электронную почту, либо данные «Госуслуг».

В конце мая «Почта» Mail.ru представила новый сервис «Заметки», где можно форматировать текст и создавать нумерованные или буллитные списки. Сервис полностью интегрирован с «Почтой», не нужно авторизоваться отдельно, своими записями можно делиться с друзьями и коллегами.

Фото на обложке: VK