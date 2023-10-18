Сеть ресторанов бывшего McDonald’s в Белоруссии показала новую упаковку бургеров

Сеть ресторанов Mak.by (экс-McDonald’s в Белоруссии) представила новую брендированную упаковку продукции. Над ее созданием работали только белорусские специалисты, говорится в пресс-релизе Mak.by.

Отмечается, что в креативной концепции упаковки заложен современный минималистичный стиль, который «вызывает позитивные эмоции и отражает вкус продукта».

Иллюстрации ингредиентов бургеров, роллов, напитков выполнены от руки. Так в Mak.by решили подчеркнуть фокус на контроле качества каждого ингредиента от поля до прилавка ресторана.

Над дизайном работала команда из 11 специалистов агентства Fabula Branding, на весь путь от создания первых набросков до финальных макетов потребовалось более 740 часов.

Для производства коробочек используется высококачественный картон из целлюлозы, который поставляет крупнейшее белорусское предприятие бумажной отрасли «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда».

Рестораны бывшего McDonald’s в Белоруссии открылись под новым названием в апреле 2023 года. Имя бренда — Mak.by — выбрали из 1,5 тыс. предложенных вариантов. Приложение сети получило название «МойMak.by».

Фото: Mak.by