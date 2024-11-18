В России создадут рейтинг малого и среднего бизнеса

АНО «Мой бизнес» и Минэкономразвития запустили совместный проект всероссийской рейтинг-системы для малого и среднего бизнеса «Индекс дела». Об этом сообщается на сайте министерства.

Участвовать в рейтинге смогут малые и средние предприятия, включая франшизы и филиалы, а также бизнес-объединения. В результате будут сформированы федеральные топ-листы по сферам деятельности, оборотам и скорости роста.

Оценка предприятий будет проводиться по пяти индексам: роста, узнаваемости, будущего, продаж и корпоративной социальной ответственности. Рейтинги будут составляться на основе специальных маркеров, в частности, роста выручки, наличия разных каналов коммуникации, реализации внутрикорпоративных социальных проектов, изменения численности сотрудников и т. д.

«Несмотря на то что сегодня в России свой бизнес развивают 6,3 млн субъектов МСП, для компаний нет ни одного единого бизнес-рейтинга, в котором все сферы и регионы могли бы конкурировать на равных условиях. Применение специальных региональных коэффициентов позволит сравнивать между собой бизнес, работающий в одной сфере, но в разных регионах России», — отметил председатель правления АНО «Мой бизнес» Лев Кузнецов.

По словам руководительницы блока малого бизнеса «Промсвязьбанка» Ирины Жимериной, государству необходимо искать инструменты вовлечения предпринимателей в развитие бизнеса и наращивание инвестиционной активности; новый рейтинг может стать именно таким инструментом.

Для предпринимателей создадут онлайн-систему, где участники смогут проходить обучающие курсы, на льготных условиях получать доступ к бизнес-продуктам и пользоваться бонусами и привилегиями от партнеров проекта. Среди последних: hh.ru, VK, «Промсвязьбанк», Skillbox и издательство «Манн, Иванов и Фербер».

Финалисты топ-1000 и топ-100 получат отличительные знаки качества для размещения на объектах бизнеса. Таким образом организаторы рейтинга планируют создать гид для потребителей и соискателей работы.