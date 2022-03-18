Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 18 марта

Карина Пардаева
RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: санкции Авcтралии, Японии, Новой Зеландии, заморозка российских активов в Нидерландах и другие новости к утру 18 марта.
Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 18 мартаКарина Пардаева
О главных событиях 17 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Мир
- Австралия ввела санкции против 11 российских банков и госучреждений. Ограничения затронули, в частности, Фонд национального благосостояния (ФНБ) и Минфин РФ. В черном списке также Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.
- Япония ввела санкции против 15 физических и девяти юридических лиц из России, сообщается на сайте МИДа страны. Новые ограничения затронут официального представителя МИД РФ Марию Захарову, «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России».
- Правительство Новой Зеландии ввело санкции против 13 физических и 19 юридических лиц и расширило список тех, кому запрещен въезд.
Финансы
- Национальное агентство налоговой администрации Румынии блокировало банковские счета представительства в стране российской компании «Аэрофлот».
- Старейший в США банк — Bank of New York Mellon — сообщил о приостановке инвестиционной и прочей деятельности в сотрудничестве с Россией.
- В Нидерландах заморожены российские активы на €200 млн из-за санкций. При этом глава центрального банка Клаас Кнот пояснил, что большинство связей с Россией осуществляется через трастовые компании, где оформляются бухгалтерские и налоговые отчетности, а самих активов, как правило, нет в Нидерландах.
Бизнес
- Apple не собирается продавать в России новый iPhone SE и другие устройства с последней презентации.
- Магазины Nike, Street Beat, The North Face продолжают работу с сохранением прежнего ассортимента, однако цены скорректированы с учетом изменений курса рубля, — пресс-служба Inventive Retail Group.
- Итальянская компания Pirelli заявила, что прекращает инвестиции в Россию, за исключением тех, которые связаны с безопасностью: деятельность заводов в стране будет сокращена.
Транспорт
- Авиакомпания Ethiopian Airlines продолжит выполнение рейсов по маршруту Москва-Аддис-Абеба-Москва с 12 апреля 2022 года. Билет можно приобрести только в системах бронирования или в офисе авиакомпании.
- Режим закрытого неба на юге страны продлен до 26 марта, сообщил ТАСС источник в Минтрансе.
Фото на обложке: Unsplash
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