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Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 18 марта

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: санкции Авcтралии, Японии, Новой Зеландии, заморозка российских активов в Нидерландах и другие новости к утру 18 марта.

Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 18 марта

О главных событиях 17 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь. 

Мир

  • Австралия ввела санкции против 11 российских банков и госучреждений. Ограничения затронули, в частности, Фонд национального благосостояния (ФНБ) и Минфин РФ. В черном списке также Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.
  • Япония ввела санкции против 15 физических и девяти юридических лиц из России, сообщается на сайте МИДа страны. Новые ограничения затронут официального представителя МИД РФ Марию Захарову, «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России».
  • Правительство Новой Зеландии ввело санкции против 13 физических и 19 юридических лиц и расширило список тех, кому запрещен въезд.

Финансы

  • Национальное агентство налоговой администрации Румынии блокировало банковские счета представительства в стране российской компании «Аэрофлот». 
  • Старейший в США банк — Bank of New York Mellon — сообщил о приостановке инвестиционной и прочей деятельности в сотрудничестве с Россией.
  • В Нидерландах заморожены российские активы на €200 млн из-за санкций. При этом глава центрального банка Клаас Кнот пояснил, что большинство связей с Россией осуществляется через трастовые компании, где оформляются бухгалтерские и налоговые отчетности, а самих активов, как правило, нет в Нидерландах.

Бизнес

  • Apple не собирается продавать в России новый iPhone SE и другие устройства с последней презентации.
  • Магазины Nike, Street Beat, The North Face продолжают работу с сохранением прежнего ассортимента, однако цены скорректированы с учетом изменений курса рубля, — пресс-служба Inventive Retail Group.
  • Итальянская компания Pirelli заявила, что прекращает инвестиции в Россию, за исключением тех, которые связаны с безопасностью: деятельность заводов в стране будет сокращена.

Транспорт

  • Авиакомпания Ethiopian Airlines продолжит выполнение рейсов по маршруту Москва-Аддис-Абеба-Москва с 12 апреля 2022 года. Билет можно приобрести только в системах бронирования или в офисе авиакомпании.
  • Режим закрытого неба на юге страны продлен до 26 марта, сообщил ТАСС источник в Минтрансе.

Фото на обложке: Unsplash

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