RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: санкции Авcтралии, Японии, Новой Зеландии, заморозка российских активов в Нидерландах и другие новости к утру 18 марта.

Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 18 марта