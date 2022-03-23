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Санкции, замена Alipay, запрет VPN — главное для бизнеса к утру 23 марта

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

США готовят новый пакет санкций, Vietnam Airlines приостанавливает рейсы, «Сбер» прорабатывает варианты замены сервиса Alipay и другие новости для бизнеса на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

Санкции, замена Alipay, запрет VPN — главное для бизнеса к утру 23 марта

Главные новости 22 марта можно прочитать здесь. Подписаться на все события можно тут.

Мир

Президент США Джо Байден в ходе визита в Европу намерен объявить о санкциях против более чем 300 депутатов Госдумы в координации с ЕС и G7.

Правительство

Госдума приняла закон об обращении лекарств в России в условиях санкций. Правительство в 2022 году сможет принимать решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств, разрешая продавать их в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Кроме того, производители и импортеры медицинских изделий не вправе останавливать свою деятельность в России, не уведомив власти минимум за полгода.

Финансы

Сбербанк сообщил РИА Новости, что прорабатывает варианты переводов в Китай взамен закрывшегося сервиса по пополнению кошельков Alipay.

Мосбиржа запретила короткие продажи акций 30 российских компаний: «Аэрофлота»,«Сбера» и других. Это может означать подготовку к возобновлению торгов.

Бизнес

Доля российских предпринимателей, оценивающих финансовое положение своей компании как плохое, в марте выросло с 22% до 40%.

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Нидерландская энергетическая компания Eneco заявила, что больше не будет заключать новые контракты на поставку российского газа.

Сервисы

Сенатор Андрей Клишас допустил введение в России запрета VPN-технологий, но подчеркнул, что речи об ответственности для граждан за использование таких сервисов не идет.

Транспорт

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приостановит полеты в Россию с 25 марта.

Импортозамещающий SSJ100 будет сертифицирован в 2023 году, поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024.

Фото на обложке: Mitand73 / Shutterstock

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