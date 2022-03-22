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S&P отзовет все рейтинги российских компаний, Минпромторг предлагает создать кибервойска: главное за 22 марта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 27-го дня военной операции на Украине: международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзовет рейтинги всех российских компаний, а в Минпромторге предлагают создать кибервойска.

Сводка дополняется в течение дня.

S&P отзовет все рейтинги российских компаний, Минпромторг предлагает создать кибервойска: главное за 22 марта

О главных событиях к утру 22 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь

Мир

  • Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило об аннулировании рейтингов всех российских компаний до 15 апреля 2022 года.

Власти

  • Минпромторг предложил создать в России кибервойска и гособоронзаказ в этой сфере. 
  • Минцифры в мае запустит первый маркетплейс отечественного софта.

Бизнес

  • Зарубежные бизнесмены в России начали искать местных партнеров для управления компаниями. Среди вариантов — и продажа, и сделки с возможностью в будущем возобновить работу.
  • «Яндекс» намерен оспорить блокировку приложения «Яндекс.Такси» в Латвии — накануне Автотранспортная дирекция (АТД) страны постановила аннулировать регистрацию сервиса и заблокировать мобильное приложение Yandex Go.
  • Nestle и Unilever (Domestos, Rexona) предупредили о подорожании своей продукции от 10% до 45%. Цены вырастут на всю шоколадную продукцию Nestle и линейки детского питания.
  • Японская электротехническая корпорация NEC приостановила оформление новых заказов на свою продукцию и услуги в России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Сервисы

  • Сервис переводов для физлиц со счетов в Сбербанке на кошельки китайской Alipay закрылся
  • «ВКонтакте» сообщила, что Instagram (признан экстремистской организацией) препятствует работе сервиса для переноса фото и видео. 

Фото на обложке: Unsplash

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