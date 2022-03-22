S&P отзовет все рейтинги российских компаний, Минпромторг предлагает создать кибервойска: главное за 22 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 27-го дня военной операции на Украине: международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзовет рейтинги всех российских компаний, а в Минпромторге предлагают создать кибервойска.
Сводка дополняется в течение дня.
О главных событиях к утру 22 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь
Мир
- Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило об аннулировании рейтингов всех российских компаний до 15 апреля 2022 года.
Власти
- Минпромторг предложил создать в России кибервойска и гособоронзаказ в этой сфере.
- Минцифры в мае запустит первый маркетплейс отечественного софта.
Бизнес
- Зарубежные бизнесмены в России начали искать местных партнеров для управления компаниями. Среди вариантов — и продажа, и сделки с возможностью в будущем возобновить работу.
- «Яндекс» намерен оспорить блокировку приложения «Яндекс.Такси» в Латвии — накануне Автотранспортная дирекция (АТД) страны постановила аннулировать регистрацию сервиса и заблокировать мобильное приложение Yandex Go.
- Nestle и Unilever (Domestos, Rexona) предупредили о подорожании своей продукции от 10% до 45%. Цены вырастут на всю шоколадную продукцию Nestle и линейки детского питания.
- Японская электротехническая корпорация NEC приостановила оформление новых заказов на свою продукцию и услуги в России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Сервисы
- Сервис переводов для физлиц со счетов в Сбербанке на кошельки китайской Alipay закрылся.
- «ВКонтакте» сообщила, что Instagram (признан экстремистской организацией) препятствует работе сервиса для переноса фото и видео.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 РСПП попросил ограничить иностранных акционеров в правах для защиты национальных интересов
- 2 Иностранцы стали искать партнеров для управления российским бизнесом
- 3 Минфин предложил существенно снизить штрафы за незаконные валютные операции
- 4 Что произошло за ночь: главное к утру 22 марта
- 5 Товарооборот России с поддержавшими санкции странами оказался больше половины суммарного
ВОЗМОЖНОСТИ
22 марта 2022
25 марта 2022
25 марта 2022