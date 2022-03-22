Минцифры в мае запустит первый маркетплейс отечественного софта

Минцифры РФ собирается запустить первый маркетплейс российских программных продуктов в мае текущего года. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Сейчас начали пересборку реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Хотели сделать его в конце года. Очевидно, что придется запускать его сильно раньше. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить», — сказал Шадаев (цитата по ТАСС).

Ранее о планах создать маркетплейс отечественного программного обеспечения для российских компаний заявил Минпромторг. В октябре 2021 года ведомство разработало дорожную карту, проект получил название «Модульная мультисервисная промышленная платформа». Полностью реализовать проект планировалось к 2024 году, а в 2022 году — запустить платформу в пилотном режиме.

Как сообщалось в презентации Минпромторга, на платформе будут представлены программы, которые компании используют для управления производственными процессами, проектировки изделий, диспетчерского контроля, сбора данных с объектов и др.

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