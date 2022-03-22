Закрылся сервис переводов со счетов в «Сбере» на кошельки Alipay

Сервис переводов для физлиц со счетов в Сбербанке на кошельки китайской Alipay закрылся. Банк не имеет возможности переводить деньги по номеру телефона в Молдавию и Азербайджан, а также потерял крупного партнера из числа узбекских банков — «Ипак Йули».

До введения санкций объем переводов из РФ в Китай через банковские счета составлял около $1 млрд в год, более половины его приходилось на Сбербанк. С введением санкций возможность долларовых переводов для «Сбера» стали недоступны, а расчеты рубль-юань пока не слишком распространены, пишет «Коммерсантъ».

Сервис запустили в феврале этого года. Переводы зачисляются в юанях, комиссия составляет 1%. Он был популярен среди китайцев, работающих в восточной части России. Им также пользовались россияне в рамках так называемого серого импорта для оплаты поставок небольших партий товаров из Китая»,— сказал собеседник газеты на платежном рынке.

Alipay — одна из крупнейших платежных систем, входящая в Alibaba Group. Основана в 2004 году. По собственным данным компании, у платежной системы более 460 тыс. корпоративных клиентов. На 2019 год общее количество пользователей Alipay в мире превысило 1 млрд человек.

В Сбербанке сообщили, сервис пополнения кошельков Alipay существовал в партнерстве с Western Union (WU), и остановлен в связи с прекращением работы WU на территории России. Сейчас переводы в приложении банка по номеру телефона доступны лишь в семи странах, преимущественно СНГ.

В Сбербанке не стали отрицать остановку переводов в Молдавию, Азербайджан, но добавили, что «переводы по номеру телефона в данные банки временно недоступны по техническим причинам на стороне этих банков-партнеров». Собеседники издания в этих банках наличие каких-либо именно технических трудностей отрицают.

В начале марта Сбербанк решил окинуть европейский рынок. «Дочки» банка получили аномальный отток средств и столкнулись с угрозой безопасности работников и отделений. С 18 марта 2022 года клиенты «Сбера» не смогут сделать перевод в другой банк в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах.

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