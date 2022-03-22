В Госдуму внесли законопроект, который позволит компаниям расторгать контракты из-за санкций

Госдума рассмотрит законопроект, который позволит бизнесу расторгать или «замораживать» договоры в тех случаях, когда выполнение обязательств по ним становится невозможным из-за санкций со стороны недружественных государств. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

На сегодняшний день из-за санкций многие российские компании вынуждены по объективным причинам приостановить исполнение ранее заключенных договоров, отмечается в пояснительной записке. Законопроект направлен на поддержку российского бизнеса в период действия санкций.

Документ предполагает несколько вариантов развития событий в случае недружественных действий, из-за которых становится невозможно исполнить договор:

обязательство прекращается полностью или в определенной части, если его исполнение становится окончательно невозможным;

обязательство «замораживается», при этом предприятие не будет нести ответственность за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (если сможет доказать, что выполнить условия невозможно);

сторона обязательства может отказаться от исполнения договора в случае, если другая сторона не может выполнить обязательства со своей стороны. При этом тот, кто отказывается от договора, обязан предупредить контрагента об этом в разумный срок.

Законопроект предлагается распространить на договора, которые были заключены после 24 февраля 2022 года. Ожидается, что инициатива поддержит российский бизнес в период действия санкций.

Предполагается, что после принятия документа число спорных и неразрешимых ситуаций сократится, в том числе связанных с возможностью банкротства российских предпринимателей. Документ в Госдуму внес председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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