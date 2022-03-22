Что произошло за ночь: главное к утру 22 марта

Карина Пардаева
Блокировка «Яндекс.Такси» в Латвии, Euronews в России, ограничения на эквайринговые комиссии и другие события для бизнеса на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.
Что произошло за ночь: главное к утру 22 мартаКарина Пардаева
О главных событиях 21 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Мир
- Власти США не просили какие-либо американские компании покидать Россию, это их решение — Белый дом.
- Вашингтон любыми способами желает избежать конфликта с Россией и настроен решать вопросы дипломатически, заявила на брифинге советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер.
- Приложение «Яндекс.Такси» заблокируют в Латвии с 23 марта за хранение данных на серверах в России. Ранее у латвийских властей уже возникали претензии к компании из-за несоблюдения законодательства, но тогда сервис после устранения проблем смог продолжить работу.
Правительство
- До конца марта заработает большая часть мер поддержки экономики в условиях санкций, заявил министр экономического развития Максим Решетников. В их числе – мораторий на банкротство и проверки для IT-компаний, поддержка импорта, упрощение лицензирования.
- Кабмин получил предложение Бориса Титова снизить ставку эквайринга по картам «Мир» до 0,5%. Бизнес-омбудсмен указал, что в России установлено более 2,5 млн терминалов для приема банковских карт.
- Минфин на фоне западных санкций предложил значительно снизить штрафы для компаний за невозврат экспортной выручки и незаконные валютные операции. Штрафы за невозврат авансов по импорту и договоров займа менять не планируется.
Финансы
- Банк России вводит ограничения на эквайринговые комиссии. С 18 апреля по 31 августа 2022 года они не могут превышать 1% для ряда компаний в сфере торговли продуктами питания, медизделий, ЖКХ и др.
- РСПП предложил временно лишить иностранных акционеров права голоса на общем собрании, возможности требовать выкупа бумаг и ряда других корпоративных прав. Союз также просит упростить делистинг и реструктуризацию
- В конце марта банки начнут выдавать оборотные кредиты по ставке 15% для малого бизнеса. Список банков-операторов огласили в Минэкономразвития.
Бизнес
- Банковская группа BNP Paribas приостанавливает операции в России.
- Спрос на сахар в России стабилизировался, а объем продаж в крупных торговых сетях за последнюю неделю снизился на 29%. Поставки офисной бумаги в России стабилизируются в течение недели, дефицита этого товара не будет.
Сервисы
- Роскомнадзор заблокировал сайт Euronews. Ведомство заблокировало доступ к материалам издания на территории РФ из-за фейков о специальной военной операции на Украине.
Фото на обложке: Radachynskyi Serhii /
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