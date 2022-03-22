Блокировка «Яндекс.Такси» в Латвии, Euronews в России, ограничения на эквайринговые комиссии и другие события для бизнеса на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

Что произошло за ночь: главное к утру 22 марта