Российские компании поднимают цены на товары и услуги: главное за 23 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 28-го дня военной операции на Украине: США обсудят блокировку золотых резервов России, российские компании подняли в разы цены на товары даже из старых партий как собственного, так и импортного производства.
Сводка дополняется в течение дня.
О главных событиях к утру 23 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Мир
- Сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотых резервов России на $132 млрд, сообщают источники Axios.
Власти
- ФНС сократила срок проверок для предоставления налоговых вычетов до 15 дней, рассказали источники РБК. Это касается социальных и имущественных вычетов и нужно, чтобы ускорить возвраты налогов и поддержать россиян.
- ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу. Служба сообщила о большом количестве жалоб от граждан и запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию.
Банки
- После 24 февраля россияне стали в два раза меньше интересоваться потребкредитами, а выдачи упали на 60-70%. Они не готовы брать кредиты по высоким ставкам, а банки ужесточают риск-политику на фоне нестабильной ситуации с доходами клиентов.
Бизнес
- Российские компании подняли в разы цены на товары даже из старых партий как собственного, так и импортного производства. Продавцы парфюмерии и косметики подняли цены на 50%, линзы в магазинах оптики подорожали на 40%.
- Владельцы кинотеатров и ресторанов просят сократить или отменить платежи за зарубежную музыку. Российское авторское общество продолжает сбор отчислений с российского бизнеса в пользу иностранных авторов, несмотря на остановку транзакций части зарубежных партнеров.
- Российские поставщики облачных услуг для бизнеса стали поднимать цены из-за падения курса рубля и проблем с логистикой. У некоторых провайдеров на фоне ухода из России иностранных конкурентов рост тарифов уже составил 60-80%.
Сервисы
- В сети появилась карта с утекшими данными пользователей «Яндекс.Еды». О самой утечке компания сообщила 1 марта. На карте доступна была доступна информация о пользователях, сделавших заказы на более чем 58000 адресов. Данные можно было получить по клику на точку на карте или поиску (ввести номер телефона или фамилию), таким образом каждый желающий мог увидеть номер телефона и адрес клиента «Яндекс.Еды», данные которого попали в сеть в результате утечки.
Позднее Forbes со ссылкой на Роскомнадзор сообщил, что карта заблокирована.
Фото на обложке: Unsplash
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