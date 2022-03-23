RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 28-го дня военной операции на Украине: США обсудят блокировку золотых резервов России, российские компании подняли в разы цены на товары даже из старых партий как собственного, так и импортного производства.

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Российские компании поднимают цены на товары и услуги: главное за 23 марта